Uniformes velhos transformados em cobertores - foto de divulgação

Publicado 25/08/2022 19:29 | Atualizado 25/08/2022 19:30

O que fazer com os uniformes quando envelhecem sem impactar ainda mais o ambiente? Empresa de logística encontrou a solução: a solidariedade. Transforma as roupas de trabalho dos funcionários em cobertores.

O projeto socioambiental está na sétima edição. Ao todo já aqueceu mais de 16.000 pessoas e quatro mil Pets nos últimos invernos. Para isso, foram recicladas mais de 1,5 toneladas de peças antigas transformadas em 20 mil cobertas. Só neste ano já foram distribuídas 1.500 unidades.



Ao impedir que os uniformes virem lixo, além de diminuir os impactos nos aterros sanitários, gera outros ganhos ambientais, como a redução da emissão de gases de efeito estufa que ocorreria por meio do uso de outros métodos de descarte de tecidos.

“Com a reciclagem de uniformes, além de apoiar o trabalho fundamental dessas instituições em prol de pessoas e animais em situação de vulnerabilidade, também contribuímos para uma economia solidária e minimizamos o impacto das nossas operações no meio ambiente”, explica Guilherme Gatti - vice-presidente de operações da FedEx Express no Brasil



As peças são recicladas com o apoio da Retalhar, empresa socioambiental especializada no reaproveitamento e destinação correta de tecidos. A FedEx é a maior empresa de transportes do mundo com mais de 100 filiais espalhadas pelo Brasil. No Rio de Janeiro, os cobertores são destinados diretamente para as ações sociais do Exército da Salvação e o Projeto Lucas 22.