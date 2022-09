Ilhas Maldivas - foto de divulgação

Ilhas Maldivasfoto de divulgação

Publicado 01/09/2022 21:06 | Atualizado 01/09/2022 21:30

Quando entrar setembro

E a boa nova andar nos campos... (Beto Guedes)

. E o sol... Nas manhãs de setembro (Vanusa)

Como dizem as músicas, Setembro é um mês de esperança e que começa desta forma para a recuperação do Rio. Somente nesse final de semana, três eventos simultâneos trazem visitantes, investimentos e projetos para a Cidade Maravilhosa com impactos econômicos e sociais.

SALADA VERDE

DE RESPONSA

“Toda essa bagagem enriquece o evento e nos ensina que, se cada um de nós cumprir nossa parcela diária de práticas sustentáveis, o meio ambiente agradece”, diz Francisco Carvalho, CEO do BlockchaIn - hub de debates, educação e negócios focado na conexão entre pessoas e empresas com olhos no presente e o futuro do mercado.Já nas próximas semanas, entre 15 a 17 de Setembro, a, uma das maiores feiras de franquias da América Latina. Segundo a Consultoria IPC Marketing, entre 2015 e 2020, o consumo nas 50 maiores cidades avançou quase 15%, enquanto nos outros 5.520 municípios menores, 23%. “Com a pandemia, percebemos que era o momento de expandir para cidades do interior”, comenta Patricia Rocha, gerente de expansão do Instituto Gourmet que participa pela quarta vez do evento que acontece no Centro de Convenções SulAmérica.São peças veganas e orgânicas apresentadas durante a Casa Brasil Nova York. “Hoje vemos que a preocupação com o meio ambiente também chegou ao segmento moveleiro e de decoração... Um produto que gere menor agressão ao meio ambiente, com peças que possam ser substituídasseparadamente, sem a necessidade de troca do produto todo”, explica Hugo Evandro Batista, CEO da Mundo Móveis.O móvel chega ao consumidor em partes, ao estilo “monte você mesmo” e em embalagem reciclada. O modelo sofá Pêssego utiliza espuma e tecido de garrafas pet, tiras inutilizadas pela indústria têxtil, madeira de reflorestamento e MDF de empresas certificadas em compensação ambiental de emissão de carbono. Outra peças da linha Nous é a mesa lateral Jabuticaba.O Banco da Natureza busca parceiros para o sistema de venda do lixo reciclável em troca por moedas ecológicas. No ano passado, arrecadou quase 20 mil quilos em matérias recicláveis. Até o último dia 19 de agosto, a moeda já acumulava uma valorização de 11,17%. “Acredito que a natureza não precisa de ajuda e sim de investimentos. ... transformando toneladas de lixo que estão sufocando nosso Planeta em moedas ecológicas reais e digitais para o investidor aplicar e ganhar dinheiro com o desenvolvimento sustentável do nosso planeta”, afirma o idealizador e presidente eco sustentável do Banco da Natureza, Elias Pedrosa.No Brasil são produzidos 82 milhões de toneladas de lixo por ano e somente 2% são recicladas. No país ainda existem 3 mil lixões ativos e cerca de 40% dos detritos ainda são descartados nesses espaços inadequados.Como funciona? O cliente pode depositar o material reciclável na agência do Banco da Natureza que, posteriormente é transportado pelodo Brasil.Dia do Sexo, comemorado em 6 de Setembro chega em 2022 mais natural com lançamento de um lubrificante vegano de cannabis e um gel com partículas de ouro. A INTT Cosméticos conquistou por seis vezes o título de "Melhor Marca do Mercado Erótico do Ano”. Diversas marcas de destaque no segmentoforam criadas por mulheres. Após fabricar os produtos em Portugal e vender para países como Alemanha, Espanha e Rússia, o faturamento da INTT cresceu 120%.“Os produtos eram bem trabalhados e poderiam ficar expostos em qualquer ambiente da casa, sem qualquer constrangimento, já que as embalagens não eram vulgares”, explica diretora da marca, Stephanie SeitzAprovado no Senado e encaminhado para sanção presidencial, o projeto de lei que define novos limites para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no estado do Rio. Promete render muita polêmica. Ao mesmo tempo em que incorpora novas áreas florestais, exclui outras ocupadas por produtores rurais em Petrópolis e Guapimirim. Este parque é um dos pioneiros no país, criado em em 1939, como reserva da Mata Atlântica.Unir a natureza e a espiritualidade, conceito ainda pouco explorado no Brasil e sucesso diferencial no turismo mundial. No Anantara Kihavah, nas Ilhas Maldivas, as vilas dos hóspedes foram desenhadas e construídas em torno das árvores para que nenhuma fosse cortada. O mesmo com o restaurante subaquático. Agora, sendo inaugurados dois novos espaços: Ocom assistência de um guru especializado e o ocontendo uma horta, com alguns dos produtos colhidos pelos hóspedes a serem utilizados em bebidas e comidas servidas no resort.“Com a carga mais valiosa, as quadrilhas passaram a se organizar mais para monitorar as rotas de escoamento da produção”, alerta Danilo Gamboa, presidente da Akad Seguros, que registrou 18,6 milhões em seguros pagos por empresas que transportam produtos agrícolas.A incidência fez com que as seguradoras recalculassem os valores das apólices e aumentassem custo pelo risco da operação com produtores rurais e empresas doCandidatos convocados para se comprometerem com aque defende a Política Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Diz o documento...“O Brasil está perdendo seu reconhecido protagonismo internacional no transporte e mobilidade sustentável, conquistado ao longo de 30 anos em razão da produção e uso de biocombustíveis, mas tem todas as condições de retomar essa liderança”A intolerância e os direitos dos praticantes de religiões de matriz africana pautam o debate promovido pela Defensoria Pública da União. Oescolhido como sede por abrigar o acervo “Nosso Sagrado” - conjunto de peças dessas religiões, apreendidas entre o fim do século XIX e o início do século XX, pela polícia que perseguia os praticantes.Lembrando que a liberdade religiosa é defendida pela ONU e por Lei Federal no Brasil com indenização ás vítimas e pena inafiançável de 3 a 5 anos. Em 2021, o Ministério dos Direitos Humanos (MDH) recebeu 586 denúncias, aumento de 141%. Rio e São Paulo campeões, respectivamente 138 e 110 crimes.“Ele manda na mata” marca a parceria do grupo afro-brasileirojá disponível em streaming. A letra ressalta a natureza através Oxóssi ou São Sebastião no sincretismo. Trata-se da primeira parceria com a Peneira Musical, que já conta com artistas como a talentosa, Luana Berti, Arruda Alexandra Pessoa, Maíra Garrido. Confira aqui: https://www.youtube.com/watch?v=_Bsk-rKz-0nI Aquecendo o corpo e a alma.anuncia parceria com a Organizaçãoque atua na construção de moradias para pessoas em vulnerabilidade social. Parte das vendas revertidas e QR Code nas embalagens para que os consumidores também contribuam. “O nosso projeto vai muito além das doações financeiras, queremos levar o trabalho desenvolvido pela TETO para os nossos colaboradores e consumidores”, afirma”, Alan Parise, sócio-fundador da Mais1 Café.Em 15 anos, a TETO Brasil atua em mais de 50 comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Goiânia e Distrito Federal. Já construiu 4.587 moradias emergenciais, elaborou 178 projetos comunitários mobilizando mais de 76 mil voluntários.O Comitê Paralímpico Brasileiro entra para o ramo audiovisual com a série animadaem 26 episódios. Estreia ano que vem. Os heróis são crianças como Geeky (cadeirante) e os animais Zoom (morcego cego), Guará (lobo amputado de uma perna), Nina (onça que utiliza prótese no lugar de uma pata).Produto inteligente capaz de controlar a temperatura. Invenção de professores da Universidade do Estado de Minas Gerais. Com toda justiça receberam o Prêmio Patente do Ano focado em inovações que proporcionem bem-estar.