Dia da Amazônia sem ter o que comemorar - foto de divulgação Greenpeace

Dia da Amazônia sem ter o que comemorarfoto de divulgação Greenpeace

Publicado 02/09/2022 16:48 | Atualizado 02/09/2022 17:01

Não há motivos para comemorar esse 5 de Setembro. A Floresta Amazônica nunca foi tão ameaçada. Se não bastassem as constantes agressões ambientais como queimadas, derrubadas e contaminação, a região ainda se destaca pelas questões sociais: grileiros, garimpeiros, madeireiros e traficantes coagem os povos da floresta, como indígenas e ribeirinhos.

Para culminar ainda mais o caos recente, os assassinatos do jornalista e do indigenista - Dom Phillips e Bruno Pereira, que tiveram repercussão internacional, mas não são fatos isolados. A eliminação dos defensores ambientais é uma rotina histórica que já vitimou Chico Mendes e a freira Dorothy Stang. Para cada crime que ganha notoriedade, uma quantidade muito maior fica no anonimato e na impunidade.



Agressões

O mês de agosto foi encerrado com a marca de mais um triste recorde desde 2019: 33.116 focos de incêndios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se estendermos um pouco mais essa linha do tempo, entre agosto de 2021 e julho passado, foram desmatados 10.781 mil km², contabilizados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente. Ou seja, o maior índice em 15 anos. Em termos comparativos, essa área devastada equivale a sete vezes a cidade de São Paulo.

Esse problema vem se agravando desde 2019. A perda acumulada de lá para cá chega a 21% da área da floresta.



A mais ameaçada

A área conhecida por Amacro concentra 32 municípios na divisa entre Amazonas, Acre e Rondônia. Esse trecho registrou 36% de destruição nos últimos 12 meses. Na região ocorre a expansão do agronegócio, acusado pelos ambientalistas de derrubar quase 4 mil km² de florestas no período de agosto de 2021 e julho de 2022.



Por que 3 de Setembro?

Embora os eventos se estendam por todo o mês, essa data específica foi legitimada em 2007 através da Lei nº 11.621, expedida para coincidir com o dia em que D. Pedro II criou a província do Amazonas, em 1850. O objetivo é chamar a atenção para a importância desse bioma para o Brasil e para o restante do mundo, reafirmando a necessidade de preservação.



Importância para o Mundo

Bacia Hidrográfica - A maior do planeta. Destaque para o rio homônimo que possui mais de 10 mil afluentes. Através dele chegam um quinto das águas doces que desaguam nos oceanos do mundo, garantindo o equilíbrio e o Ph dos mares. O Rio Amazonas também influencia diretamente no regime de chuvas em toda a América do Sul, incluindo países que não se localizam nesse bioma, como o Chile.



Floresta: Dentro do bioma localiza-se a maior do planeta! O território abrange nove países da América do Sul: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Do total de 7 km², cerca de 5,5 milhões de km² correspondem à Floresta Amazônica. O bioma perpassa por três regiões do Brasil: Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Vegetação: se destaca por árvores de grande porte, entre elas: seringueira, cedro e mogno. Isso sem falar nas milhares de plantas com funções fitoterápicas, muitas das quais, ainda sequer catalogadas.

Fauna: A estimativa é de que abrigue mais de 30 milhões de espécies, muitas ainda desconhecidas. Entre os destaques: o boto cor-de-rosa, a onça-pintada e espécies únicas de araras.



biopirataria internacional.



Eventos reverenciam a data

Como forma de conscientização acontecem festivais em oito regiões: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís, Manaus, Belém, Macapá e Santarém. Além de ressaltar os problemas, a “Virada Cultural Amazônia em Pé” busca assinaturas. Desta forma, incluir no Congresso Nacional a apreciação do projeto que propõe que parte de terras desprotegidas fiquem aos cuidados de populações indígenas, quilombolas, comunidades de pequenos extrativistas e virem unidades de conservação da natureza. Para isso, são necessárias 1,5 milhão de adesões físicas.

Link com artigo completo sobre o tema:

Por conta dessa riqueza, em parte ainda oculta, outra ameaça silenciosa sofrida pela região é ainternacional.Como forma de conscientização acontecem festivais em: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís, Manaus, Belém, Macapá e Santarém. Além de ressaltar os problemas, abusca assinaturas. Desta forma, incluir no Congresso Nacional a apreciação do projeto que propõe que parte de terras desprotegidas fiquem aos cuidados de populações indígenas, quilombolas, comunidades de pequenos extrativistas e virem unidades de conservação da natureza. Para isso, são necessárias 1,5 milhão de adesões físicas.Link com artigo completo sobre o tema: https://odia.ig.com.br/colunas/luiz-andre-ferreira/2022/08/6474968-amazonia-e-aqui.html

Compromisso dos candidatos

Está sendo lançada a “Carta de Alter” elaborada durante o Fórum Amazônia Sustentável realizada em Alter do Chão, no Pará. O encontro reuniu povos e comunidades originais. O documento traz propostas emergenciais para manter a floresta viva e está sendo oferecido como adesão de compromisso para os candidatos nessas eleições.

Ao todo são 14 itens agrupados em três premissas e valores para garantir o protagonismo das comunidades tradicionais: o respeito aos povos da floresta e suas tradições; garantir a conectividade e diversidade ambiental e social; referendar as propostas prioritárias elaboradas pela Justiça Socioambiental.



Já Dione Torquato, secretário do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), referenda o protagonismo das comunidades locais impressa na ‘Carta de Alter’.

“Nós acreditamos que, para manter a floresta em pé, é fundamental que protejamos os seus defensores, que são os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Essas populações precisam ter seus direitos constitucionais garantidos, com proteção dos territórios e respeito à sua autodeterminação.”

O documento completo com o detalhamento das propostas pode ser acessado no link:

“A floresta em pé é a principal infraestrutura da região amazônica e a principal potência para o desenvolvimento sustentável... Para isso, é preciso garantir a segurança e qualidade de vida dos povos que, em seu modo de vida, trabalham geracionalmente para a manutenção do bioma amazônico e de suas riquezas naturais. Só assim encontraremos um caminho justo, socialmente e ecologicamente responsável para o equilíbrio entre preservação e desenvolvimento”, destaca Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri.Já Dione Torquato, secretário do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), referenda o protagonismo das comunidades locais impressa na ‘Carta de Alter’.“Nós acreditamos que, para manter a floresta em pé, é fundamental que protejamos os seus defensores, que são os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Essas populações precisam ter seus direitos constitucionais garantidos, com proteção dos territórios e respeito à sua autodeterminação.”O documento completo com o detalhamento das propostas pode ser acessado no link: https://www.ethos.org.br/conteudo/carta-de-alter/

Ações no Médio Jurá

Nessa região está em andamento um projeto de desenvolvimento sustentável que já impactou a vida de 3.500 pessoas. Foram investidos R$16,8 milhões através dos apoiadores, como: USAID, Natura e Coca-Cola. O programa ainda contribui para a conservação da biodiversidade e aprimora a gestão territorial de mais de um milhão de hectares.

É desenvolvido na área conhecida como Médio Jurá e atua em várias frentes simultâneas: empreendedorismo feminino, manejo sustentável de pirarucu, proteção de espécies de quelônios (tartaruga, tracajá e iaçá), implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), fornecimento de energia elétrica e de redes de comunicação, como rádio e internet.



Amazônia Cultural

Livro: Compondo o calendário de alusões, está sendo lançado “Caminho dos Ventos”. Aborda parte do cotidiano da região tendo como base a luta dos sertanejos nordestinos atraídos pela extração da borracha. Segundo o autor José Ribamar Garcia, cada passagem do livro existiu de verdade e o caminho traçado por eles ajudou a moldar a trajetória de milhões de vidas. "Personagens reais que vivem dentro e fora da floresta, com sua vasta e indescritível biodiversidade".



Cinema: O filme “Amazônia Eterna”, de Belisario Franca, faz parte da seleção “Dia da Amazônia” do streaming Curta!On – disponível na ClaroTV+ e no site corporativo. O documentário mostra como nove projetos para o uso sustentável podem beneficiar a população local e ainda promover parcerias economicamente vantajosas. A proposta é apresentar uma nova visão sobre as possibilidades de convivência harmônica entre a chamada “economia verde” e o ecossistema amazônico.

Música: Artistas amazônidas lançam música e clipe "Kwá Yãné Redawa - Esse é o nosso lugar" em manifesto artístico pela data. A canção faz parte do projeto Vozes da Amazônia. Sete estados da Amazônia Legal estão representados nessa poesia da floresta. Entre os participantes, a atriz Dira Paes. A Filó da novela "Pantanal" da Rede Globo, que interpreta um poema. O clipe serve também de tema para o projeto Vozes da Ação Climática, como parte dos eventos da Semana da Amazônia.

“Nós somos guardiões da maior biodiversidade do planeta com nossos saberes, costumes, tradições e cultura. Somos vozes diversas que se desenvolvem de forma única nos territórios desse universo verde”, diz o idealizador do projeto Silvan Galvão.