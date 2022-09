Sabrina Sato, Lázaro Ramos e Taís Araújo - fotos de divulgação

Sabrina Sato, Lázaro Ramos e Taís Araújofotos de divulgação

Publicado 13/09/2022 11:29 | Atualizado 13/09/2022 11:30

Apesar dos produtos falsos, trata-se de uma "propaganda enganosa do bem" feita por Taís Araújo, Lázaro Ramos, Sabrina Sato entre outros. A ação faz parte de uma campanha social. O objetivo é alertar sobre promessas milagrosas e produtos com soluções mirabolantes. Esses influenciadores anunciam sabonetes que podem curar agonia, solidão e tristeza num projeto denominado “antipubli”.

Trata-se de parte de uma campanha do Centro de Valorização da Vida, como parte das dinâmicas relacionadas ao Setembro Amarelo, mês destinado à conscientização e prevenções do suicídio e da depressão. Atuam ainda os influenciadores: Bruna Gomes, Thaila Ayala e Mariana Goldfarb.

A apresentadora Sabrina Sato participa pela quarta vez da iniciativa digital criada dentro do modelo coletivo voluntário. Para ela, o papel dos influenciadores é de muita responsabilidade:

“Sempre presto atenção nas marcas que me envolvo, sei da responsabilidade que temos e do alcance que detemos. Apoiar o CVV lançando um produto que não existe é arriscado, mas necessário para passar o recado de que precisamos nos apoiar e cuidar mais uns dos outros”.



Brasil na contramão no aumento dos suicídios

Segundo dados do IBOPE, está em queda no mundo, mas o Brasil vem crescendo, num movimento diferenciado da dinâmica global. Por aqui, uma pessoa tira a própria vida a cada 45 minutos. A incidência brasileira foi 5% maior em 2020. E preocupa principalmente entre jovens. A faixa etária entre 15 e 24 anos compõe o maior grupo de risco, contabilizando a segunda maior causa de óbitos entre eles. Ainda segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) também é crescente o risco entre crianças de 5 e 9 anos.