Rodrigo Santoro emplaca mais um papel internacional com viés ambientalreprodução divulgação

Publicado 19/09/2022 19:07 | Atualizado 19/09/2022 19:10

Cada vez mais internacional, tem se destacado na escolha de papeis ligados à conscientização sobre a preservação do meio ambiente. E não é diferente agora ao ser anunciado como um guarda-florestal na série “Wolf pack”, atração da Paramound+. Na verdade, é um spin-off - expressão aplicada ao mercado audiovisual para um subproduto ou desmembramento de outro já existente.

No caso, o novo produto é derivado da série americana desenvolvida por Jeff Davis para a MTV americana entre 2011 e 2017 que, por sua vez, já era baseada no filme homônimo exibido em 1985.



Santoro interpretará Garrett Briggs, pai adotivo de dois adolescentes e comprometido com a proteção ambiental. O personagem é descrito ainda na sinopse como “um homem de valores fortes” e “alguém com segredos obscuros e profundas suspeitas, especialmente para quem questiona o relacionamento com seus filhos”.



Santoro e o oceano

Engajado, Rodrigo Santoro interpretou o “Oceano” na terceira etapa da campanha “A Natureza está Falando” da Organização ambiental de Conservação Internacional. Os filmes dão voz a elementos da natureza que conversam com a sociedade buscando reflexão. Alinhado com a causa, o ator fez questão de declarar, na ocasião, de que não era apenas um trabalho para ele, mas um alerta!

“É um prazer participar dessa campanha porque entendo que é uma necessidade absoluta. Preservar é defender, proteger de algum dano futuro e o futuro e daqui a pouco. A única forma de cuidar do futuro e da preservação do meio ambiente é agirmos agora”.



Santoro em Navegações

Outro trabalho do artista recém lançado é “Sem Limites” sobre as grandes navegações, série que estreou há dois meses no Amazon Prime Vídeo. A Superprodução é dirigida por Simon West.

O épico de ação reproduz a expedição que mudou o mundo há cinco séculos. Conta com personagens fortes e emblemáticos até hoje, como: Fernão de Magalhães - vivido por Santoro, e Juan Sebastián Elcano - interpretado por Álvaro Morte. Também no elenco, os atores Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra e Carlos Cuevas.

A série foi gravada na Espanha e na República Dominicana. A primeira temporada conta com seis episódios.

“uma grande jornada de pessoas que acreditaram no impossível” – definiu Santoro no lançamento do produto audiovisual.

O ator ainda fez um paralelo entre a série e o assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Bruno Pereira.

"Infelizmente, nós ainda vivemos o fruto dessa violência colonial. É uma das questões que nos ajudam a entender o momento atual do país. A gente acabou de ver uma tragédia, com a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips, homens dedicados a duas das nossas maiores riquezas, nossa natureza e cultura. Olhar para isso é desesperador. É preciso ter esperança...”



Santoro em Sobrevoo

Uma atuação diferente do brasileiro mas também ligada à natureza é “Sobrevoando” da National Geographic e da Disney+. Ele atua apenas como narrador, com a voz em off. A série mostra do alto a geografia, a história e a cultura de oito regiões da América Latina.

São cenas captadas em alta definição complementadas por dados e curiosidades destacadas pela voz de Santoro. Embora seja dedicada à América Latina, o Brasil não entrou em pauta nessa primeira temporada.