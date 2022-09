Reprodução de abertura do documentário sobre a importância do Sistema Único de Saúde - divulgação

Parabéns SUS: O descaso do poder público em contraponto a sua importância durante a pandemia, o Sistema Único de Saúde completa 32 anos. Criado em 19 de setembro, um modelo único do mundo que atende a mais de 150 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, 71,1% dos brasileiros buscaram por atendimento nos serviços públicos, dos quais 47,9% foram atendidos diretamente pelo SUS e 33,2% conseguiram medicamentos através dele. Um dos maiores cortes no programa é justamente em pesquisa. Apesar deste ser um segmento importante, estratégico e com potencial de desenvolvimento (um dos seis maiores do mundo), os déficits de investimento na área da Pesquisa Clínica têm impacto direto no desenvolvimento e produção de novos medicamentos e tratamentos.

"Neste sentido, nós vamos em direção contrária ao que deveria ser feito. Esse investimento em Ciência e em Pesquisa deve ser permanente e crescente para proteger a nossa população. Não podemos ter um olhar tão a curto prazo. Acredito que o desafio é olhar para o futuro e pensar onde queremos que o nosso mercado esteja daqui a 10 anos", afirmou Fernando de Rezende Francisco, Gerente Executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (Abracro). A nossa coluna tem um artigo dedicado ao documentário sobre o Sistema Único de Saúde. Acesso pelo link https://odia.ig.com.br/colunas/luiz-andre-ferreira/2022/05/6406853-viva-o-sus.html

SALADA VERDE



Linha Verde - este programa registrou um aumento de 21% de informações enviadas através do Disque Denúncia. Até 31 de agosto, foram 13.628 registros, sendo 2.380 a mais do que no ano passado. A capital do Rio continua como a recordista, seguida por São Gonçalo e Nova Iguaçu. Entre o teor das denúncias, lidera os maus tratos contra animais, que cresceu 47%, contabilizando 8.233 ligações.



Lucro com a Sustentabilidade - a transição global para um sistema de energia descarbonizado até 2050 permitirá ao mundo economizar 12 trilhões de dólares. Esta é a principal conclusão de um estudo revisado por pesquisadores da Universidade de Oxford. Já o Mercado de Carbono cresceu quase quatro vezes mais no último ano. O maior lucro vem da manutenção de florestas e uso da terra. Neste quesito, o relatório da Ecosystem Marketplace aponta movimentação de US$ 1,32 bilhão. O Brasil tem tudo para se mostrar entre os mais competitivos do mundo. O levantamento aponta que podemos suprir 22% da demanda do Mercado de Carbono Global. Isso, se não destruirmos nossas florestas antes!

Novo Modelo Ambiental - em estudo no BNDES o processo de concessão ambiental baseado na remuneração para conservação e recuperação de florestas públicas. As já existentes costumam se manter com recursos provenientes da exploração turística ou no manejo sustentável. A proposta é gerar dinheiro através do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e o do Mercado de Créditos de Carbono. O PSA é um mecanismo que vem sendo usado em diversos países para remunerar empreendedores, produtores rurais, agricultores familiares, assentados, comunidades tradicionais e povos indígenas pelos serviços de conservação que beneficiam toda a sociedade, que vão desde a preservação de florestas nativas até a restauração de áreas degradadas.



Amazônia - é tema principal da feira Design Weekend 2022 que acontece em São Paulo até 03 de outubro. Reforça a importância do artesanato como expressão dos saberes e da cultura popular da região como destaque do segmento Festival Criativos da Amazônia.

Nascente Azul - será o primeiro atrativo de Bonito, no Mato Grosso certificado com selo verde pelo Instituto Chico Mendes. O espaço passou por recuperação ambiental. Parte do complexo, o Museu Subaquático e uma iniciativa inédita no Brasil e o único do mundo realizado em água doce. A atual exposição, a Ciclos, propõe uma reflexão sobre a importância da sustentabilidade e da preservação.



Brasileiros na Austrália - Produtores daqui vão ver de perto os sistemas de irrigação aplicados por lá. Para José Antônio Gorgen, da RISA, empresa Agro do Norte do Brasil, o que chamou foram os grandes canais que passam pelas fazendas revestidos por geomembrana. “Por ser uma região que chove pouco, todas as plantações que vimos eram irrigadas”, diz.



Conscientização Ambiental - Em parceria com grandes marcas, como Braskem, Heineken, Nubank e Ambev, startup baiana SOLOS coletou mais 600 toneladas de resíduos sólidos, gerando renda de R$1,5 milhão para catadores, cooperativas e agentes de coleta seletiva. O "Braskem Recicla" completa 2 anos. Somente na edição realizada no Rio de Janeiro, coletou 22,7 toneladas, em apenas 10 dias, gerando R$ 35 mil em renda para a Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente (Coopama). Na Bahia, 30 toneladas constituindo 60 mil reais de renda para 30 famílias. No Rio Grande do Sul, 5,6 toneladas. Em São Paulo, 15,5 toneladas.



Plástico Verde - Tia Sônia, que tem a granola como seu carro chefe, investe em embalagens sustentáveis feitas de um tipo de polietileno de cana-de-açúcar 100% renovável. Apesar do custo ser 40% superior, a fabricante garante que não vai repassar o custo para o preço oferecido ao consumidor." Mesmo não sendo uma tarefa simples, porque os nossos produtos são naturais sem qualquer tipo de conservante, foram vários testes antes de chegar ao sucesso da alternativa atual" - explica Marcos Fenício, fundador da empresa.



DE RESPONSA



Administrador - profissão que completa 57 anos. Não que ela não fosse exercida antes. A data é referente a regulamentação. São quase 400 mil pessoas que atuam nesta função. Nos dias de hoje, convivem com desafios como implantação de Agenda ESG e LGPD.

“As transformações tecnológicas, empresariais e sociais serão cada vez mais velozes e é a nossa obrigação entender e trabalhar neste contexto” – Jorge Humberto, conselheiro Federal da categoria pelo Rio de Janeiro.

Intolerância Religiosa - caminhada contra esse tipo de discriminação e perseguição acontece neste domingo pela Praia de Copacabana. A concentração é 10h no Posto Cinco, seguindo em direção ao Leme.

Rodobens - arrecada mais de 2 mil peças de roupa com a campanha “Vista esta ideia” destinadas a 23 entidades beneficentes.

“Mobilizamos essa ação com o propósito de apoiar aqueles que mais precisam de ajuda em momentos críticos”, pontua Anderson Geraldo, gerente do Instituto Rodobens.



Cruzeiros em alta - Estimativa de crescimento de 47% aqui no Brasil para a próxima temporada 2022/2023, que vai de outubro a abril. No campo econômico-social representa a criação de 44 mil empregos e a injeção de R$ 3,8 bilhões na economia nacional.



Vem aí



13ª edição do Troféu da Associação da Imprensa do Brasil com profissionais de diversas áreas que se destacaram em 2022. A coluna descobriu e antecipa... Entre os agraciados: o ex-secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, os atores - Fernanda Montenegro e Tony Ramos e o cantor, Gilberto Gil.

Miss Brasil Terra já anuncia a venda de ingressos. Acontece pela primeira vez em São Paulo no feriado de 12 de outubro. A vencedora representará o Brasil na final que será realizada nas Filipinas.



A segunda edição do Torneio Brasileiro de Sustentabilidade promovido pela Ball Corporation e o Instituto Alpha Lumen que também organizam as Olimpíada Brasileira de Tecnologia e a Internacional de Matemática e Conhecimento. O objetivo é incentivar discussões sobre a abordagem do uso e esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia e o processo para economia circular, entre crianças e jovens de acordo com a Agenda 21. O evento está dividido em três grandes grupos, nos quais poderão se inscrever escolas públicas e particulares com alunos cursando entre o terceiro ano fundamental e o último do Ensino Médio. O resultado final será divulgado no dia 29 de outubro. Mesmo sendo virtual e sob impacto da pandemia, a edição anterior teve 430 times inscritos de 60 escolas de 12 estados brasileiros. A expectativa é de que agora reúna o dobro de participantes. Informações: https://alphalumen.org.br/tbs-2022/

CURTINHAS

Radicalismo nunca é saudável. Chamou atenção nas mídias sociais o vídeo de um militante ambiental de Belo Horizonte. Ele tomou a mangueira de uma faxineira que lavava a calçada e deu um banho na mulher.



Ao fim das gravações da novela Pantanal, Marcos Palmeira engata com “Manual de Sobrevivência para o Século 21”. Trata-se da segunda temporada da série com locações em vários pontos do país.



Os danos já devem ser ainda mais gritantes já que só levam em consideração os oito primeiros meses do ano. Até agosto foram desmatados 7,9 km² na Amazônia Legal - segundo o Sistema de Alerta do Instituto do Homem e do Meio Ambiente.



Ministério do Meio Ambiente realiza pesquisa para identificar políticas públicas voltadas para animais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam cerca de 30 milhões de bichos soltos pelas ruas das cidades brasileiras. São 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos.

Toquem nas Obras. O Museu do Prado, na Espanha, convidou pessoas com deficiência visual para passarem os dedos em obras-primas, especialmente feitas pela técnica de pintura em relevo 3D que adiciona volume e textura para ajudar a criar uma imagem mental de uma pintura ao senti-la.