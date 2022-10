Pesquisadores hostilizados - foto de divulgação

Pesquisadores hostilizadosfoto de divulgação

Publicado 06/10/2022 11:41

As comparações entre as sondagens de intenções de votos com os resultados reais apurados no primeiro turno, movimentam as mídias sociais. Surpreendidos com acusações e até ameaça de implantação de uma CPI - pedida pelos mais exaltados, os Institutos se defendem garantindo que não houve uma discrepância e que era apenas uma possibilidade a finalização da eleição no primeiro turno. A fidelidade das pesquisas estão sendo questionadas tanto no âmbito da disputa presidencial como nas regionais para governadores e outros cargos. Os órgãos responsáveis, que já estavam sendo alvos de contestações durante a campanha, viraram o centro das atenções conspiratórias e fake news. Os principais, Datafolha e Ipec pós-avaliaram as oscilações dos resultados como fruto da movimentação do eleitor em cima da hora.

Formação de novos pesquisadores

Em meio a essa polêmica, a Escola Superior de Propaganda e Marketing lança no mercado o seu DataLAb dedicado ao treinamento dos alunos nas áreas de dados, tecnologia e comunicação midiática. O espaço acadêmico é voltado para o desenvolvimento de projetos com empresas parceiras.

"A principal contribuição que o DataLab pode oferecer na formação dos futuros profissionais é a de não terem medo de trabalharem com dados. O que está diretamente relacionado à competências como: planejar, inovar, analisar e perceber distorções na construção e nas análises geradas. Fundamental para o mercado hoje." – avalia Paulo Cunha, coordenador do curso de Comunicação e Publicidade da IES.



Jorge Surian, professor de Sistemas de Informação da ESPM, explica que, a partir de dados anonimizados cedidos pelas parceiras da instituição de ensino, os alunos desenvolverão padrões que contribuam para que as empresas compreendam melhor o mercado como um todo, seus clientes e a relação deles com seus produtos.

Nesta primeira etapa foram contemplados 21 alunos que passarão por um programa que inclui oficinas, workshops e capacitações. A agenda de formação tem duração de cinco meses e garante certificação expedida pelos parceiros.

“ O DataLab vai atender às demandas nacionais e regionais por pesquisas, estudos, serviços técnicos e formação de recursos humanos qualificados” – justifica Paulo Cunha.

Ibope, o pioneiro

Criado em 1942, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, foi a primeira e única empresa de pesquisa do Brasil, até o final do século passado, quando grupos multinacionais passaram a também atuarem no país. Foi usado como abalizador para as primeiras pesquisas no rádio. Já na era da TV, a sua sigla, Ibope, virou sinônimo de índice de audiência.

Em 1945, realiza a primeira sondagem eleitoral sobre a disputa presidencial que marcava o retorno da democracia após a Ditadura Vargas. O dados na época indicaram vantagem na intensão do paulistano por Eduardo Gomes em 67% contra 33% do adversário. No entanto, ao contar as urnas, quem venceu mesmo foi Eurico Gaspar Dutra.