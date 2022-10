crianças votando em escolas municipais - divulgação/ Aprende Brasil

crianças votando em escolas municipaisdivulgação/ Aprende Brasil

Publicado 05/10/2022 15:52 | Atualizado 05/10/2022 19:07

Entre a enxurrada de Fake News e agressivas trocas de acusações, o bom exemplo vem do voto infantil em combinação com a natureza, já que o meio ambiente foi relegado a segundo plano nas discussões entre os candidatos adultos.

O pleito sustentável acontece em dois domicílios eleitorais: na Floresta e no Fundo do Mar– para quem vive em municípios litorâneos. Esse exemplo de cidadania e democracia acontece em várias escolas públicas de Ensino Fundamental do país através projeto desenvolvido pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil.



Conheça seus candidatos e partidos

Teo Tirico e Lourival do Céu, do Partido das Folhas, enfrentam nas urnas as chapas de oposição, compostas por Olívia Cordeiro e Draque Lara (Partido dos Rios) e Grazi Lazuli e Luna Ximin (Partido das Sementes).

Cada uma das chapas precisa desenvolver propostas e montar uma plataforma de governo para disputar os votos. E, se o município for litorâneo, a ação vira “Eleições no Fundo do Mar”, como forma de engajar crianças que estão habituadas a conviver com o oceano.

Promessas de Campanha

Os alunos que representam esses candidatos precisam elaborar suas propostas de governo e fazer campanha entre os colegas da escola. Enquanto isso, os demais alunos se dividem entre mesários, voluntários e eleitores, cada um com seu título de eleitor fictício.



“Pensamos em todo o projeto para que as crianças se envolvam em todas as etapas do processo eleitoral, do período da campanha, passando pela fase de debate das propostas entre os candidatos até a apuração dos votos na urna”, detalha Damila Bonato, gerente de marketing e produto do Sistema de Ensino Aprende Brasil.

Dia de votação

Os candidatos têm partidos, vice-presidentes, números para votação e propostas eleitorais. Com o título de eleitor fictício em mãos, cada estudante vota em uma urna eletrônica através e um aplicativo que segue o padrão daquelas utilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Assim que aperta o botão “confirma”, ela emite o mesmo som característico da urna eletrônica adulta. Na saída, todos recebem um comprovante de votação e a esperança de que serão eleitores melhores.

Práticas sociais e ambientais nas escolas

Diante do desafio no cumprimento das 17 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU até 2030, a rede de escola Luminova/SEB criou a disciplina de Relações Sociais para alunos do Fundamental I - que vai do 1° ao 5° ano.

“Dentro das escolas, as pautas relacionadas às causas ambientais, sociais e de governança adquirem papel duplo: precisam estar na sala de aula e também nos princípios da instituição”, explica Victor Hugo Santana, diretor da rede.

Na unidade Vila Prudente, zona leste de São Paulo, os alunos pediram uma horta, que foi criada, estimulando o contato com a natureza ao lidar com a terra, além de ensinar o funcionamento do processo de plantio e colheita dos alimentos que consomem. Já durante a pandemia, os estudantes fizeram uma campanha contra a fome, promovendo a arrecadação de alimentos na comunidade.