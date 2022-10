Alcione em busca de novos talentos - Eulália Figueiredo

Publicado 06/10/2022 16:50 | Atualizado 06/10/2022 16:55

Totalmente recuperada, a grande Alcione dá continuidade a turnê comemorativa aos seus 50 anos de carreira. Segue agora o circuito por Arenas e Lonas Culturais do município do Rio. A agenda de espetáculos começou por Guadalupe e encerra no espaço Jovelina Pérola Negra – na Pavuna em uma data bem emblemática para o carioca: 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro da Cidade Maravilhosa.

"Estou superfeliz por voltar aos palcos. Além disso, esse projeto da prefeitura atinge a um público que nem sempre tem poder aquisitivo para pagar por um ingresso, mas que ajudou muito na construção e consolidação da minha carreira" - justifica a cantora.

Oportunidade para novos talentos

A inclusão sociocultural é a grande novidade desta etapa popular. Em cada um dos 14 shows, receberá um artista da Comunidade em que vai se apresentar. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a equipe da cantora, foi aberto um chamado para talentos locais interessados em se apresentar com Alcione e a sua inseparável Banda Sol no dia da apresentação em seu bairro. Como parte do projeto, será oferecido ainda R$ 2,5 mil a cada um dos selecionados.

Isso representa uma oportunidade única em dividir o palco com a dona de uma voz inconfundível, 42 discos na bagagem e um Grammy Latino (melhor álbum de samba/pagode, 2003).

"Essa turnê ainda oferece a chance de talentos locais aparecerem através de um show meu. Fico muito feliz por ajudar a revelá-los pois o Brasil é um celeiro de artistas" exalta a cantora.

Ao todo serão 13 apresentações gratuitas levadas a bairros carentes de cultura nas Zonas Norte e Oeste. A agenda ainda prevê uma apresentação na emblemática Sala Baden Powell, em Copacabana como um presente de Natal no dia 22 de dezembro. A turnê marca o retorno dos grandes shows no circuito de lonas e arenas da Prefeitura do Rio.



Documentário

Durante essas apresentações estão sendo colhidas imagens para um documentário sobre a trajetória de Alcione que vai ser disponibilizado gratuitamente pelo Youtube.

Os shows acontecem sempre às 19h. Nas portarias são recolhidos alimentos não perecíveis a quem quiser doar, tornando essa temporada ainda mais inclusiva e social. Informações sobre as datas/locais e a retirada de ingressos pelo Instagram @cultura_rio