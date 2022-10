Colunista Luiz André Ferreira convidado para júri de Festival de Cinema Ambiental - imagem de divulgação

Publicado 08/10/2022 16:28 | Atualizado 08/10/2022 16:54

Efeito Guerra: Mais de 40 filmes ucranianos inscritos entre os mais de 100 países que concorrem na IV edição do Festival de Cinema de Alter do Chão, que acontece de forma híbrida: evento presencial na Amazônia paraense e transmissões online através da plataforma streaming exclusiva com acesso gratuito pelo link

A novidade deste ano é a ‘rodada de negócios” com canais a cabo e distribuidoras ávidas por novidades no segmento Cinema Socioambiental diante do aumento do interesse do público por essa temática. A Espanha, uma das apoiadoras internacionais, terá uma espaço especial. A relação dos selecionados para as Mostras Competitiva e Paralela será publicada no próximo dia 10.

A novidade deste ano é a 'rodada de negócios" com canais a cabo e distribuidoras ávidas por novidades no segmento Cinema Socioambiental diante do aumento do interesse do público por essa temática. A Espanha, uma das apoiadoras internacionais, terá uma espaço especial. A relação dos selecionados para as Mostras Competitiva e Paralela será publicada no próximo dia 10.

Em tempo... este colunista teve a honra de ter sido convidado para o júri com a missão de ajudar na curadoria de seleção e análises críticas de 2.156 filmes inscritos. Haja pipoca! Segura a ansiedade... Em breve, voltamos com mais novidades.



EDITORIAL DO LAF

O Brasil ainda tem um tempo para se adequar aos efeitos da decisão do Parlamento Europeu que, por 453 votos contra 53, aprovou a proibição de importação de produtos que tragam em seus traços qualquer ligação com derrubadas ou degradação de biomas. E nem tem como não vestirmos a carapuça. A lei foi feita quase sob medida para nós diante das relações comerciais que temos com os europeus. Por sorte, seja a continuação da política ambiental de Bolsonaro ou com retorno de Lula, teremos algum tempo proporcionado pela burocracia. É que a agora precisa ser referendada por cada um dos 27 países-membros da União Europeia.





SALADA VERDE

Ouro de Tolo

Mais da metade deste valioso minério extraído no Brasil é feito de forma ilegal, gerando com graves danos econômicos, ao meio ambiente e a sociedade. Em 2021, foram 52,8 toneladas de ouro com indícios infracionais, segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto Escolhas.



Agricultura nas Grandes Cidades

A recém-lançada plataforma do Instituto Escolhas sobre Políticas Públicas de Agricultura Urbana apresenta 100 iniciativas desenvolvidas por governos locais que mostram o potencial da produção de alimentos nas áreas mais habitadas e periurbanas no Brasil. Baseia-se em experiências de fomento à hortas nas capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife.

“A plataforma conecta produtores e cooperativas, e estas com prefeituras, instituições compradoras de alimentos da agricultura familiar" - conta Leandro Scalabrin, idealizador do projeto.

Legado do Rock in Rio 2022

Mais de 11 toneladas de latas de bebidas consumidas estão sendo recicladas pela Novelis, líder mundial em laminados. Cerca de 80 catadores separaram o material no posto de coleta em São Gonçalo antes de ser enviado para a fábrica em Pindamonhangaba, em São Paulo. A reutilização poupa a extração de 56 toneladas de bauxita, usada para a produção do alumínio primário.

“Para cada um quilo de lata reciclada é poupada a extração de cinco quilos de bauxita.... O alumínio é infinitamente reciclável” - explica Beatriz Sobreira, gerente sênior de Estratégia e Sustentabilidade para a América do Sul.

Lembrando que o Brasil é um dos campeões em reciclagem de alumínio, alcançando o índice histórico de 98,7% de reaproveitamento!



Defeso do Caranguejo

Proibidas capturas e comercialização dos tipos uçá (até 30 de novembro - para machos e 31 de dezembro - para fêmeas) e guaiamum (até março) com objetivo de resguardar o período de reprodução. Desobediências enquadradas como Crime Ambiental.

“Os catadores profissionais recebem o Seguro Defeso concedido pelo INSS que garante uma renda a esses profissionais enquanto ficam impossibilitados de pescar” –lembra Carlos Afonso, secretário do Meio Ambiente de São Gonçalo.

Calculadora de Gás Carbônico

O Consórcio liderado pela FGV venceu a licitação no BNDES para criar a nossa calculadora de emissão de carbono. Junto, recebeu a obrigação de apontar mecanismos que estimulem investimentos na redução de CO2 para atender a cadeia de Pecuária de Baixo Carbono, tanto na etapa agrícola quanto na industrialização da carne e leite bovinos.

Falando no Banco , concedeu 2,31 bilhões de reais para a plantio de eucalipto pela Suzano.

Iniciativas sustentáveis

A DHL Supply Chain aprimora operações logísticas da Braskem em Duque de Caxias, reaproveitando e aspirando os resíduos e com a substituição por empilhadeiras e equipamentos elétricos, diminuindo a emissão de CO2.

“O polietileno e polipropileno são resinas termoplásticas bases para vários produtos, inclusive na área de saúde.” - afirma Fabiano Santos, Gerente Geral de Operações da DHL.



Galeão + Ambiental

Os aeroportos internacionais Tom Jobim (RJ) e os de Belo Horizonte e Salvador estão entre os sete terminais da América Latina e Caribe premiados por boas práticas socioambientais. O nosso Galeão reduziu 42% das emissões de gases de efeito estufa e destinou 16 mil toneladas de recicláveis para cooperativas, contribuindo com a geração de renda para 57 famílias.

O pecado da maçã

Assim como no paraíso, a fruta brasileira faz sucesso na Ásia. A convite da Embaixada do Brasil, a Rasip, maior produtora gaúcha, marca presença em evento na Índia. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os maiores produtores.

Sem sair do tema , o vinagre de maçã orgânico cada vez mais vem sendo consumido na busca por uma alimentação mais saudável, associada à longevidade e ao bem-estar.

“O poder nutricional, com seus benefícios múltiplos, sem dúvida tem muito para contribuir para uma forma saudável e longeva de viver”, finaliza Rodrigo Margoni, especialista da fábrica Almaromi Viccino.

Em tempo: Levantamento da Fiesp aponta que 71% dos entrevistados preferem produtos saudáveis. A proporção de oito entre dez consumidores dão preferência a produtos associados ao bem-estar.



Do pé à xícara

É o conceito sensorial da cafeteria Baobá com filiais no Brasil e expansão para Portugal. Trabalha com o grão arábica da região do Vale da Grama, em Sebastião da Grama (SP).

“Na Baobá, são empregadas técnicas de cultivo que respeitam a natureza" - conta Monna Brandão, CEO da empresa que torra seu café na própria fazenda reduzindo o impacto ambiental.



Angra 3 ainda OFF

Eletronuclear lança primeiro episódio de documentário "Do concreto e seus empregos" com, a história da usina nuclear inacabada. Tenta sair do papel desde 1984 contabilizando pelo menos três paralisações na obras que agora foram mais uma vez retomadas faltando 35% para conclusão.

Ainda no tema energia , a 2W, maior em geração e comercialização 100% sustentável e renovável, é finalista do Prêmio GRI Awards 2022 com seus dois Parques eólicos: Anemus – em Currais Novos/RN e Kairós- Icapuí/CE - um investimento de R$ 2,2 bilhões. Sua energia limpa vai evitar a geração de mais de 25 milhões de toneladas de CO2, equivalentes a 179 milhões de árvores.

“Queremos ser protagonistas desta mudança para uma relação mais eficiente e sustentável no uso da energia elétrica”, afirma Claudio Ribeiro, CEO da empresa.

Agenda ESG

Com 58 anos de atuação, a têxtil Brandili foi certificada com o nível máximo pelo Instituto Chico Mendes.

“O Selo Verde reconhece práticas, iniciativas e o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, atestando que nossa empresa é ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa” - explica Jacques Douglas Filippi, diretor-geral da empresa.





DE RESPONSA

Níveis de Inclusão na ESG

O Instituto Olga Kos (IOK) começa medir o desempenho das empresas brasileiras em relação a este quesito social, como base de uma das pernas da ESG. A métrica Escala Cidadão tem cinco variáveis, 20 indicadores e 37 requisitos que avaliam o grau de inclusão com relação aos tipos de diferenças: de gênero, idade, deficiência, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual ou qualquer outro fator de exclusão.

Spolier na Rocinha

O diretor Felipe Alves, também filho da maior favela da América Latina, reforçou o elenco com Junno Andrade e a atriz portuguesa, Regina. Na ficção realista, a narrativa da violência gerada pela guerra entre duas facções criminosas vizinhas: a do Vidigal e a da própria Rocinha. Outras questões abordadas: maioria da população é negra e descaso do poder público.



Resquício do Brasil-Colônia

Os brasileiros que visitam a alentejana Santiago do Cacém encontram placa em homenagem à Martim Soares Moreno. Há 400 anos, este português foi enviado como o primeiro capitão-mor do Ceará. É considerado o fundador deste estado. Historiadores brasileiros atribuem a ele importância fundamental na retomada dos territórios invadido por franceses e holandeses. Detentora de quatro títulos da Unesco, o Alentejo possui belas praias, castelos e monumentos históricos. + informações

Detentora de quatro títulos da Unesco, o Alentejo possui belas praias, castelos e monumentos históricos. + informações www.turismodoalentejo.com.br

Eleição LGBTQI+

Ao todo foram 20 pessoas neste pleito de 2022, segundo levantamento do Programa “Voto com Orgulho”, que monitorou 355 candidaturas deste segmento. Pelo PSOL, foram nove pessoas, seguido do PT, com cinco.

Destaque para a governadora reeleita pelo Rio Grande do Norte, Fatima Bezerra (PT), a primeira assumidamente lésbica. Também vão tomar posse: cinco deputados/as federais, 13 estaduais e um distrital. São seis autodenominadas lésbicas, 5 mulheres bissexuais, 4 mulheres trans, 2 gays, 1 homem bissexual e 02 sem registro na fonte do cadastro quanto à identidade de gênero/orientação sexual. Além das pessoas eleitas, 233 (65%) ficaram como suplentes.

“Pela primeira vez, uma pessoas trans eleita deputada federal num país que mais mata pessoas trans no mundo... É um número importante e histórico em relação as eleições anteriores” – comemora Cláudio Nascimento, diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI+.

Sem sair do tema , Erika Hilton, uma das primeiras mulheres trans eleita para Deputada Federal no Brasil, é personagem no documentário Corpolítica, de Pedro Henrique França, selecionado para a mostra Première Brasil, do Festival do Rio.

Ainda em Tempo: No dia 26 de novembro, o Rio de Janeiro vai sediar a 27ª Parada do Orgulho Gay de Copacabana, a mais antiga do país. A organização busca por voluntários que podem se candidatar pelo link

CURTINHAS

* A Contag, Confederação dos Agricultores Familiares, contabiliza cinco Deputados Federais eleitos comprometidos diretamente com a causa, além de um Senador.

* Comemorações pelos 91 anos do Cristo seguem organizadas pelo Padre Omar até 22 de outubro com direito a missas, festas e transmissões. No Dia 16, a iluminação azul vai sinalizar o Dia Mundial da Alimentação.

* A Riachuelo aderiu ao Movimento Sou de Algodão em prol da Moda Sustentável. Ao todo 1.100 marcas já trabalham com esse conceito menos impactante.

* Brasil já é o sexto país em empregos gerados pela energia solar. De janeiro a setembro, mais de 570 mil