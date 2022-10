Nelio Dgrazi nos explica as vantagens dos carros elétricos - foto de divulgação

Quando se fala em carros elétricos, se pensa somente nas vantagens que proporcionam ao meio ambiente, quando abastecidos com energia limpa. Contudo, automóveis movidos a eletricidade também oferecem uma contrapartida vantajosa aos proprietários.

“É um tipo de carro que praticamente não tem manutenção”, destaca Nelio Dgrazi, especialista em automóveis.

A produção de veículos elétricos ainda é tímida, mas, conforme a sociedade passa a entender seus benefícios, reflete em seu crescimento no Brasil e no restante do mundo. E vem atraindo também empresas que incorporam esse tipo de frota na sua rotina logística. O agronegócio também vem se adaptando para o uso dos veículos rurais movidos a eletricidade em seus processos produtivos.

“Diferentemente dos veículos movidos a combustão, os elétricos não têm óleo, vela, correia. Então, leva-se muito tempo para fazer uma revisão geral”, acrescenta.

Dgrazi, que também atua nas redes sociais como influencer do nicho automotivo, ressalta que cada vez mais pessoas têm demonstrado interesse por carros elétricos.

“Muita gente não sabe que as baterias têm uma expectativa de vida útil de 15 a 20 anos. Isso pode ser um diferencial na hora de optar pelo carro elétrico”, salienta.

Como abastecer?

Nações com matrizes energéticas de fontes limpas, como o Brasil, devem abraçar com mais facilidade a produção dos elétricos. Além disso, se o país investir mais na geração de fontes renováveis (eólica, fotovoltaica e de biomassa, por exemplo), o consumidor terá mais um incentivo na hora de trocar o modelo a combustão por um elétrico.

“Em uma fazenda, por exemplo, o proprietário pode ter uma pick-up elétrica. Se ele tiver painéis de captação de energia solar, o problema está resolvido”, afirma Dgrazi.

“Imagina a economia a longo prazo que não se faz com combustível?!”, ressalta o especialista.