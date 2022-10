Anitta entre as maiores doadoras - foto de divulgação

Anitta entre as maiores doadorasfoto de divulgação

Publicado 11/10/2022 21:49

O Brasil ultrapassa 1 bilhão de reais doados de forma declarada. Pulamos da 54ª para ocupar a 18ª posição entre os países mais empáticos. O levantamento é do World Giving Index 2022, da organização britânica Charities Aid Foundation (CAF), representada por aqui pelo IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social.

Pelo quinto ano consecutivo, a Indonésia se mantém no topo, seguida pelo Quênia.



Em Outubro, no país, foram mais de R$ 1 bilhão por 331 operações diferentes, sendo 207 individuais, 93 corporativas e 23 por instituições sem fins lucrativos.



Artistas engajados

Entre os principais depósitos de pessoas físicas estão: a modelo Gisele Bundchen - com R$ 1,1 milhão, o cantor Wesley Safadão - com R$ 760 mil e cantora Anitta -com R$ 500 mil.

“É merecedor de nota o fato de que temos muitas celebridades e artistas doando, como Anitta, etc. O exemplo deles incentiva ainda outras pessoas a participarem" – explica João Paulo Vergueiro, diretor executivo do Monitor da Doação.



Campeões estatais: BNDES e Petrobrás

No topo, as empresas públicas como o BNDES (R$ 412 milhões) e a Petrobras (R$ 280 milhões). Pela primeira vez, figura nessa lista a estatal fluminense, Cedae (70 milhões). Entre as privadas:, a Cargill, (R$ 56 milhões), a Gerdau, (40 milhões), Cacau Show (20 milhões) e Heineken (15 milhões).

“As públicas se destacam neste ano e são empresas com longa tradição em doações”, comemora Vergueiro.

As contribuições também aconteceram por iniciativa das organizações sem fins lucrativos, aparecendo em primeiro lugar o Movimento Bem Maior, com R$ 9 milhões doados, seguido pelo Hospital Albert Einstein, com R$ 7 milhões.