Inclusão: peça com temas e atores com deficiência - imagem de divulgação

Publicado 11/10/2022 11:20

A empatia pode ser uma forma de ensinar valores e minimizar a carga consumista em torno do Dia das Crianças, que movimenta o comércio numa das datas de maior apelo comercial. Com o aumento excessivo da conectividade, não é de se estranhar que os bens mais consumidos, além dos brinquedos e roupas infantis, sejam eletrônicos e videogames.

Um termômetro dessa desse crescimento foi registrado pelo Mercado Livre em 134%.



Triste realidade infantil

Incentivar os filhos a doarem brinquedos para carentes pode ser um bom exemplo e uma maneira de engajar e sensibilizar os mais jovens com as causas sociais além de minimizar os impactos do consumismo.

Os dados do Brasil não são nada animadores em relação as primeiras faixas etárias. São 8,9 milhões explorados pelo trabalho precoce e 10,5 milhões vivem com cerca de R$ 300 ao mês, segundo levantamento da Fundação Abrinq. Já de acordo com o IBGE, o número é crescente de crianças fora da escola após a pandemia é de 171% a mais.

Solidariedade como presente

Para minimizar essa sofrida realidade, a Conecta Brasil promove campanhas sociais com doações de itens e do tempo através do voluntariado.

“Além de terem suas necessidades básicas assistidas, as crianças também precisam de afeto, acolhimento e momentos lúdicos. Quando os pequenos se sentem incluídos e contemplados, acendemos neles a esperança de um futuro melhor”, afirma Lina Bocchi, analista de relacionamento da Organização Social.

A plataforma conectabrasil.org solicita brinquedos e guloseimas, como: pirulitos, balas, pipoca, chocolates e itens para cachorro quente. Ao todo somam 3.600 itens que são distribuídos em atividades recreativas promovidas em 24 estados brasileiros durante todo o mês de Outubro.



Respeito às diferenças e inclusão

Aproveitando o mês das crianças segue a segunda edição do Festiva Acessa BH com espetáculos infantis protagonizados por pessoas com deficiência e com temas ligados a inclusão. Apresentações literárias e espetáculos com toque de humor e visibilidade à temáticas acessíveis. “DoroTEA - A Peixinha Autista”, aborda o enfrentamento dos medos.