Mantas feitas de fios de cabelo usadas para retirar manchas de óleo do mar - foto de divulgação Fiotrar

Publicado 21/10/2022 14:47 | Atualizado 21/10/2022 14:48

Cabelos contra poluição. Projeto usa parte dos fios doados não aproveitados para produção de perucas.

Esses pelos humanos chegam na ONG Cabelegria para ações com pacientes oncológicos, que criou o braço ambiental Fiotrar, que produz as mantas que são muito eficazes na absorção de óleo na água. A parte usada no equipamento ambiental são os fios menores de 5 centímetros, que não servem para as perucas.



“Durante a confecção das perucas para os pacientes, muitos fios acabavam sendo inutilizados e o desperdício deles provocou uma nova frente de atuação. Diante da eficiência do cabelo para a remoção de óleo da água, desenvolvemos esta solução para ajudar a preservar o meio ambiente”, explica a fundadora e presidente da Cabelegria, Mariana Robrahn.

Também fios para extrair metais da água