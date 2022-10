Influenciadora Thayana OG mostra para o mundo ações ambientais carriocas - foto de divulgação

Influenciadora Thayana OG mostra para o mundo ações ambientais carriocasfoto de divulgação

Publicado 24/10/2022 16:56 | Atualizado 24/10/2022 16:58

Para marcar o Dia Internacional contra as Mudanças Climáticas, o consórcio de TV National Geographic e streaming Disney+ lança o pacote o “O que você faz importa”. São histórias que incentivam ações sustentáveis pelo Planeta e que servem de roteiro para a os conteúdos.

Entre eles está a série “Escala do Bem” que aborda projetos de impacto ambiental através de três personagens: a atriz brasileira, youtuber e embaixadora do UNICEF Thaynara Oliveira Gomes; a escritora e psicóloga argentina Magalí Tajes, e o ator mexicano Gonzalo García Vivanco.



Nos vídeos já disponíveis no Youtube, o trio aproveita as escalas para conexões com exploradores em ação da National Geographic. Eles deixam o aeroporto para aproveitar o tempo de espera entre um voo e outro, e conhecer projetos de impacto ambiental, entendendo de que forma podem contribuir com o cuidado do Planeta Terra.

Rio de Janeiro

Na Cidade Maravilhosa, Thaynara OG se junta aos exploradores brasileiros Marcelo Rheingantz, do “Rio Go Wild”, e Leonardo Lanna, do “Projeto Mantis”. Em Medellín (Colômbia), Magalí encontra a exploradora e ecologista colombiana Ana María Benavides para descobrir tudo sobre seu trabalho de conservação de plantas ameaçadas no Jardim Botânico da cidade. Já Gonzalo desembara em Puerto Vallarta (México) para conhecer o projeto de restauração de corais no Pacífico dos exploradores mexicanos e biólogos marinhos Paola Rodríguez Troncoso e Violeta Martínez Castillo.



Com essa iniciativa, os influenciadores destacam a importância de tomar consciência do impacto de nossas ações e porque é urgente reduzir a pegada de carbono. As exibições estão programadas para serem exibidas pelos canais e mídias sociais National Geographic, Star Channel, Cinecanal e FX.

Programação ambiental

Além do “Escala para o bem”, a National Geographic conta com outras ações para voltar à atenção do público para temas relevantes, como as mudanças climáticas. Um amplo catálogo de séries, filmes e documentários interessantes, como "As Aventuras de Bertie Gregory", "Greta Thunberg", "Greta: o futuro é hoje" e "Eu Sou Greta".

Destacam-se também a série "Impacto com Gal Gadot", e os documentários "The Last Ice", "Into the Okavango" e "Antes que seja tarde demais". Fora do campo audiovisual, a National Geographic está realizando um projeto de plantio de árvores em florestas nativas da América Latina.