Uber vai aceitar bicicleta na frota de colaboradoresfoto de divulgação Cornershop

Publicado 24/10/2022 20:44 | Atualizado 24/10/2022 20:46

A bicicleta faz parte da rotina do carioca. A cidade possui 450 km de ciclovias. Foi também uma das pioneiras do país a ofertar o aluguel atualmente explorado pela concessionária Tembici. Além da prática de esportes, lazer e de locomoção, a cidade também está na vanguarda na utilização nas operações de delivery, que explodiram em seu uso após o período de pandemia da Covid 19.

Informalmente os entregadores já utilizavam o aluguel de bicicletas para as entregas. A novidade é que a partir de 31 de outubro, a Uber vai aderir oficialmente a esse veículo para compradores e entregadores parceiros que atuam em seu braço de compras, a Cornershop.

Dessa forma, entra em sua frota esse modal não poluente, que passa a dividir as operações junto com as já realizadas por carros e motos. Sendo assim, estima-se que reduza o impacto ambiental.

Além disso, a nova modalidade, que começa pelo Rio de Janeiro, permite ampliar o número de colaboradores disponíveis na região, otimizando o tempo de entrega dos pedidos dos clientes.

“Para os usuários, a novidade representa um leque maior de parceiros online, otimizando o tempo de entrega - especialmente na compra de itens em menor volume, em segmentos como farmácias, por exemplo”, comenta Cristina Alvarenga, Head da Cornershop by Uber.

Para diminuir as vulnerabilidades, a empresa oferece seguro especial que cobre acidentes pessoais para os parceiros ciclistas.