Estreia do filme em que o Papa aborda a crise ambiental brasileiraImagem de divulgação

Publicado 28/10/2022 16:12 | Atualizado 28/10/2022 16:13

O filme “A Carta” é baseado na Encíclica Laudato Si do Papa Francisco em que aposta no poder da humanidade para deter a crise ecológica. Os protagonistas são: um indígena da Amazônia, um refugiado do Senegal, uma jovem ativista indiana, além de dois cientistas estadunidenses. Vozes representando outras que, muitas vezes, não ouvidas, apontam questões críticas relacionadas às mudanças climáticas e a sociedade atual.

Pré-lançamento no Vaticano

A Premiere aconteceu no Vaticano propositalmente em 4 de outubro passado, dia de São Francisco, que é considerado o defensor dos animais.

O documentário está disponível gratuitamente através de streaming no canal YouTube. Foi produzido pela equipe "Off the Fence", vencedora de um Oscar, em colaboração com o Movimento Laudato si' e os Dicastérios para a Comunicação e para a Promoção do Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Lançamento

O lançamento oficial acontece na sede da CNBB, aqui no Brasil, com destaque para a presença do cacique Dadá Bonari do povo Maró, que habita uma aldeia no estado do Pará. Ele é um dos personagens que travam um diálogo com o Papa no filme. A cerimônia contará ainda com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro (RJ) e secretário-geral da entidade, dom Joel Portella Amado, e do coordenador para Iberoamérica do Movimento Laudato Si’, Igor Bastos.

Como gesto simbólico, será plantada uma muda de pequi por adolescentes do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Correndo Atrás de Um Sonho” que é mantido pela CNBB na região do Incra 8, em Brazlândia (DF). Os participantes também receberão um envelope, com a arte do filme, no qual constará trechos da Encíclica Papal Laudato Si’ e um QR code que dá acesso para assistir a versão brasileira no canal do Youtube Originals, além de sementes de mudas do Cerrado.