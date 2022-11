Estátua da Liberdade e Cristo Redentor mais perto com rotas diretas entre Rio e Nova York - montagem com imagens de divulgação

Publicado 01/11/2022 11:57 | Atualizado 01/11/2022 11:57

Depois de dois anos, a volta dos voos diretos entre as cidades do Rio de Janeiro e Nova York chega como um elixir para ajudar a recuperar o setor turístico brasileiro, já que a capital carioca é o principal portão de entrada de estrangeiros no Brasil. Além de mais confortável, rápido e econômico, também reduz o impacto ambiental, que é alto na aviação. Esforços estão sendo feitos para estabelecer novas rotas saindo do Internacional Tom Jobim.

A para Nova York já foi restabelecida neste fim de semana e vai manter três viagens semanais, pelo menos até março. O trajeto é operado por um boeing 777-200 com 3 cabines.

Para o secretário de Turismo do Rio, Sávio Neves, trata-se de uma grande vitória.

“Esse retorno é fundamental no Plano de Fortalecimento do Turismo do Rio de Janeiro. Os EUA são os principais emissores de turistas pro mundo e este voo é estratégico para nós. O Governo do Estado vem conversando há muito tempo com a American Airlines, junto com as entidades do setor".

Também teve forte atuação nesse processo de negociação, o Convention e Visitors Bureau que integrou a força tarefa para refazer os laços entre os aeroportos do Galeão e John F. Kennedy (Nova York).

"O reaquecimento do setor aéreo tem um peso determinante para o turismo, porque a retomada ou criação de novos trechos implica diretamente no momento de escolha do destino pelo viajante. A isenção do visto concedida em 2019 aos americanos, somado a um voo direto para nossa cidade é a combinação perfeita para atraí-los", afirma a diretora-executiva do Rio CVB, Roberta Werner.



EUA estratégico

O mercado dos Estados Unidos fica ainda mais estratégicos após a isenção do visto concedido a moradores daquele país em 2019. Neste mesmo ano, o mercado norte-americano se configurava como o segundo maior emissor, ficando atrás apenas da Argentina. Dos 590 mil turistas procedentes dos EUA no ano anterior à pandemia, cerca de 120 mil desembarcaram no Rio de Janeiro. Já em 2021, ainda com restrições pela Covid-19, os EUA assumiram a ponta do ranking com a entrada de 132 mil viajantes no Brasil.

Fortalecimento do Galeão

Esforços estão sendo feitos para que o Aeroporto Internacional Tom Jobim também retome a sua importância atraindo cada vez mais rotas diretas partindo do Rio de Janeiro.

"Além de trazer turistas e seus dólares, fortalece a vocação de hub internacional do Galeão”, ressalta Sávio Neves.

A administração do aeroporto também tem investido em eventos e campanhas de promoção para intensificar a conexão entre os mercados e dar sustentabilidade à malha aérea da capital fluminense.

"Seguiremos atuando a fim de aumentar a demanda turística entre os destinos, posicionando e promovendo o Rio de Janeiro junto aos nossos parceiros”, disse Ana Paula Lopes, gerente de Aviation Marketing do RIOgaleão



Rio na New York Travel Show

O anúncio do restabelecimento da rota foi feito durante o evento ‘Rio waits for you’ promovido para o setor turístico na filial novaiorquina do Hotel Fasano. O RCB ainda participou da New York Travel Show (NYTIS), importante feira de turismo.

“Além do encontro com o trade local, a nossa presença na NYTIS possibilita contato com os turistas, nos permitindo divulgar melhor como a cidade está preparada após esses dois anos de pandemia para recebê-los", afirmou a diretora-executiva do Rio CVB, Roberta Werner.