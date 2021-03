Por Cristiane Campos

Publicado 04/03/2021 08:58 | Atualizado 04/03/2021 08:58

A coluna procura sempre abrir espaço para oportunidades de trabalho no mercado imobiliário. A Região dos Lagos, por exemplo, está atraindo a atenção de empresas do setor como construtoras e imobiliárias. É o caso da MRV, que está com 15 vagas, sendo 10 para atuar no município de Macaé e cinco para Rio das Ostras.A empresa oferece comissões e premiações, conforme os contratos fechados. Os novos corretores autônomos passarão por um treinamento para desenvolver técnicas comerciais e de vendas no setor imobiliário e farão um curso técnico profissionalizante de corretor de imóveis. É preciso ter Ensino Médio completo, boa comunicação e conhecimento em Pacote Office. A experiência em vendas será considerada um diferencial. Toda a seleção será online e os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected]

Mais de 40 vagas em Cabo Frio e no Rio

A Morar Mais Imobiliária está abrindo uma filial em Cabo Frio e, para isso, reforça o seu time de vendas com a abertura de 26 vagas para pessoas com ou sem experiência no ramo. Segundo André Barros, presidente da imobiliária, a região tem muita demanda, especialmente no segmento econômico. “A expectativa é vender 500 imóveis este ano pelo programa Casa Verde e Amarela”, adianta Barros. A empresa também está com oportunidades no Rio para trabalhar na sede, em Campo Grande. Neste caso, são 16 vagas. Entre os requisitos estão Ensino Médio ou superior, maior de 18 anos, conhecimento em informática e desejável experiência com vendas. Os currículos podem ser enviados para [email protected]