Por Cristiane Campos

Publicado 24/02/2021 18:37

Você já parou para pensar em como é calculado o valor do seu condomínio? Esta é uma das taxas que mais pesa no orçamento familiar. E para quem vai comprar um imóvel na planta, esse fator é mais um que precisa ser levado em consideração, além do preço da unidade e dos outros custos que envolvem a negociação (registro e ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis etc.).



A plataforma Apto, que conecta potenciais compradores de imóveis novos a construtoras e empreendimentos em todo o país, explica que existem elementos que interferem diretamente no valor da despesa. Entre eles estão localização, estrutura de lazer do condomínio e o número de apartamentos. "É importante lembrar que a quantidade de condôminos tem relação direta com o valor final que será pago por todos, já que quanto maior for o rateio, menor será a mensalidade cobrada. Afinal, o valor será dividido por um número maior de pessoas", afirma Alex Frachetta, CEO do Apto. Ele complementa que a taxa condominial é calculada a partir de três elementos:



Despesas fixas - aquelas que precisam ser pagas mensalmente, como salário dos funcionários, contas de consumo do condomínio (água, energia e gás) e manutenção (piscina e equipamentos), entre outras.



Fundo de reserva - é a quantia reservada para gastos emergenciais. Normalmente é recolhido o valor referente a 5% das despesas fixas.



Despesas extraordinárias - esses gastos devem ser aprovados em assembleia e, normalmente, são destinados a melhorias ou reparos nas áreas comuns, como instalação ou troca de câmeras, restauração da fachada ou reparos de danos causados por forças naturais. Mesmo que você compre o seu imóvel na planta, lembre-se de que essa taxa vai ser incluída mais para frente.



Custo de vida da região também agrega valor ao empreendimento

De acordo com o Apto, somados os valores desses três principais itens, o montante é então dividido entre os proprietários de acordo com a fração ideal de cada imóvel, ou seja, o tamanho da propriedade em relação à área total do empreendimento. "Isso significa que unidades maiores ou com mais vagas de garagem pagam um valor maior no rateio. A estimativa da taxa de condomínio tende a ser de R$ 8 o metro quadrado para empreendimentos antigos e R$ 11 o metro quadrado para empreendimentos novos", explica Frachetta.



O custo de vida da região, como transporte, alimentação e serviços, é mais um fator que agrega valor ao condomínio, assim como as estruturas de lazer. "Serviços extras como personal trainer, empresa de segurança 24h, pay-per-use (pague somente se usar) etc., também podem contribuir para valores mais altos. Assim como a taxa pode ser menor, caso a maioria dos condôminos vote por reduções como portarias eletrônica ou somente em horários comerciais, por exemplo", diz o CEO da plataforma.