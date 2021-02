Para quem vai encomendar um móvel sob medida, vale conhecer os tipos de ferragens para entender as suas aplicações Divulgação

Mudar os ambientes da casa, muitas vezes, envolve a compra de móveis. E na hora de pesquisar as opções, é preciso levar em consideração outros fatores além do tamanho, cor, aparência e preço. Dar a devida atenção às ferragens, por exemplo, é a dica do Flávio Aurélio, diretor da rede Flaviense GMAD. Ele explica que estas peças são muito importantes, pois elas são responsáveis por fazer o mobiliário funcionar corretamente.



“Quem nunca teve que balançar uma gaveta para tentar fechá-la por conta de uma ferragem ruim? Ou pior, acidentes envolvendo crianças que abriram a gaveta e a mesma despencou? Um móvel bem feito deve ter ferragens de qualidade para garantir a vida útil do produto e a segurança das pessoas”, alerta Flávio.



Para quem vai encomendar um móvel sob medida, ele recomenda conhecer os tipos de ferragens para entender as suas aplicações. “Elas são divididas em dois segmentos: as técnicas, que são os articuladores, as corrediças, as dobradiças, as buchas, as fechaduras e os fechos para móveis, além dos sistemas de porta de correr, e as ferragens decorativas. Neste último caso, consideramos os puxadores, os rodízios, os aramados, os organizadores, os pés e os pontos de iluminação”, explica Flávio. Ele conta ainda que o marceneiro costuma indicar o tipo ideal de produto para cada mobiliário. Mas quem quiser se aventurar na bricolagem (faça você mesmo), também é possível. “Vale lembrar que a bricolagem tem limites. Para móveis mais sofisticados e complexos é bom procurar um profissional de marcenaria”, sugere o diretor da rede. Confira mais dicas:



- Não basta o móvel ser bonito; ele precisa ser funcional e seguro. Por isso, é fundamental investir em peças de qualidade. Nem sempre a ferragem mais cara é a melhor e a mais barata, normalmente, não é a escolha ideal. Fique atento!



- A ferragem correta é aquela mais adequada ao seu projeto. Por isso, consulte o seu marceneiro para ter uma orientação.



- Em regiões de praia, litoral ou com umidade, use ferragens em aço inox para ter maior durabilidade.



Uma cabeceira para cada perfil

Você sabia que a cabeceira da cama pode dizer muito sobre a personalidade de quem dorme nela? Para cada estilo, há uma cabeceira ideal. A cama box, por exemplo, permite a composição de diferentes modelos de cabeceira. A Anjo Tintas e a Cabane Arquitetura têm duas sugestões:



Estilo clean econômico

Uma dica de economia é fazer cabeceiras mais baixas e compor o resto da parede com elementos de decoração ou pintura Divulgação

Neste quarto, os clientes desejavam algo clean e sofisticado, mas sem gastar muito, então, foi projetada uma cabeceira meia-parede ripada de madeira. A madeira por si já traz um ar mais elegante e, ao optar pelas ripas, a modernidade é garantida. Uma boa dica de economia é fazer cabeceiras mais baixas e compor o resto da parede com elementos de decoração ou pintura. Nesse caso, foi utilizado um duo de quadros apoiados na cabeceira, mas as composições podem ser bem variadas.



Sofisticação e funcionalidade

Para trazer funcionalidade, leveza e design ao quarto, o módulo acima da cama foi destacado dos demais Divulgação

O objetivo do projeto era garantir espaço para armazenamento otimizando a área. Com a ideia de trazer funcionalidade, leveza e design ao quarto, o módulo acima da cama foi destacado dos demais com um acabamento de madeira e a cabeceira geométrica em couro preto fez a integração de todos os elementos, trazendo sofisticação, estilo e destaque para esse ponto do quarto.



A escolha da cor

Antes de escolher a sua cabeceira, conheça as funções de cor:



- Azul - promove sensação de confiança e ajuda a manter a pressão sob controle.



- Vermelho - opção para espaços em que as pessoas trabalham até mais tarde, já que o tom estimula a atividade do cérebro.



- Roxo - estimula a criatividade e atua na respiração e ritmo cardíaco proporcionando efeito de calma. Se usada em excesso, pode causar efeito oposto.



- Verde - ideal para estabelecer o equilíbrio e manter a produtividade. É uma cor que estimula a participação e a generosidade nas pessoas.



- Amarelo: estimula a criatividade e a energia. Se usada em quantidade excessiva, pode deixar as pessoas mais ansiosas.



- Cinza - é um tom neutro que, para estimular a criatividade, o ideal é usar atrelado a outra cor.



- Branco - também neutro, deixa os ambientes mais claros promovendo a criatividade. Mas o recomendado é complementar o tom com outra cor para trazer mais energia ao ambiente.