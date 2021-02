Aulas são realizadas por professores capacitados, com certificação do MEC, para o ensino e a assistência dos alunos Divugação

Por Cristiane Campos

Publicado 25/02/2021 19:35

Alfabetizar e estimular experiências culturais para quem trabalha em canteiro de obra são os objetivos do programa Construindo Letras, da construtora MPD Engenharia. A iniciativa, voltada para colaboradores e empreiteiros da empresa, já formou mais de 270 pessoas. Recentemente, a instituição inaugurou a sala de alfabetização e fundamental I e II, no Origem, empreendimento que está sendo construído na região do Tamboré (SP).



Uma mini lan house, biblioteca e um espaço de criatividade completam o espaço. As aulas são realizadas por professores capacitados, com certificação do MEC, para o ensino e a assistência dos alunos. E além dos docentes, os colaboradores voluntários da MPD atuam como auxiliares de classe no processo de adaptação para dar suporte à aprendizagem e melhor rendimento de cada participante, evitando a evasão.



"Temos diversas pessoas na área da construção que não tiveram a oportunidade de estudar e, infelizmente, não foram alfabetizadas. O ensino é direito de todo cidadão e ser voluntário deste projeto é gratificante”, comenta Sandra Barboza, coordenadora do Programa Construindo Letras. Cecília Meyer, presidente do Instituto MPD, completa que o projeto colabora para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva. “Por aqui, temos muitas histórias de pessoas que vivem outra realidade após terem sido alfabetizadas e, hoje, conseguem escrever uma carta, ler uma notícia on-line e até mesmo um livro para o seu filho”, conta Cecília.



Urbanização e sustentabilidade

Construtora desenvolve ações para deixar as cidades mais verdes Divulgação

A MRV vem intensificando os seus investimentos em iniciativas sustentáveis ao longo dos 41 anos de mercado. Só em urbanização, por exemplo, a empresa investiu, em 2020, cerca de R$ 230 milhões nos municípios onde atua. São obras de pavimentação, construção de estações de tratamento de água e esgoto, de parques, ciclovias, entre outras melhorias, de forma espontânea ou por meio de parcerias público privadas com as prefeituras.



Ainda em 2020, a MRV destinou mais de R$ 5 milhões para o plantio de árvores, o que representa 160 mil mudas espalhadas por todo o país, destinadas para paisagismo e recomposição de áreas de preservação ambiental. “A moradia não se resume ao apartamento de ótima qualidade. Toda a vizinhança de um empreendimento influencia o valor agregado do imóvel, como boas vias de acesso, iluminação pública, saneamento, espaços de lazer e integração com o meio ambiente. Isso traz benefício para toda comunidade ou mesmo um bairro inteiro", diz Eduardo Fischer, presidente da MRV.