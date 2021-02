Lançamento em Piabetá com casas, apartamentos, lazer e segurança Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 19/02/2021 10:00

Para quem deseja começar o ano de casa nova, construtoras do Rio de Janeiro estão com lançamentos que incluem unidades na planta e outras já em construção. São projetos dentro e fora do segmento econômico, com lazer completo, segurança e conveniências. A Riooito Incorporações, por exemplo, está lançando hoje o Recanto das Águas, primeiro condomínio pelo programa Casa Verde e Amarela de um bairro planejado que a empresa vai desenvolver em Piabetá.



A primeira fase, com 379 unidades, tem valores a partir de R$ 145 mil. O empreendimento terá 11 itens de lazer, segurança 24 horas e sustentabilidade. O projeto conta com sete tipologias (quatro tipos de casas e três tipos de apartamentos). “Durante a concepção do projeto, fizemos uma pesquisa para identificar as necessidades dos moradores e observamos o desejo por imóveis mais modernos, dentro de condomínios com opções de lazer e muito verde. E isso ficou ainda mais evidente na pandemia. O Recanto das Águas foi muito bem aceito. Prova disso é que, mesmo antes de lançar, já temos várias pastas de clientes interessados em fechar negócio”, diz Mariliza Fontes Pereira, CEO da Riooito.

Tecnologia em Copacabana

Cobertura de residencial que está sendo lançado este mês em Copacabana Divulgação

A D2J Construtora, em parceria com a Konek Transformação Imobiliária, fará neste mês o lançamento do Selfie Tech, em Copacabana, colado ao Bairro Peixoto. O empreendimento, já em construção, tem apenas 24 unidades entre estúdios e coberturas integradas, além de espaços inteligentes, lazer e segurança. As unidades têm valores a partir de R$ 600 mil.



“Lançar com a obra iniciada é um grande diferencial para projetos na planta, já que normalmente é necessário comercializar metade das unidades para começar a obra. O nosso método de trabalhar é um aliado para quem deseja morar e para o investidor que está de olho na rentabilidade com a locação do imóvel. Neste último caso, o retorno investido virá mais rápido porque o condomínio será entregue antes do prazo habitual de construção que é de 18 meses", afirma Daniel Afonso, diretor da construtora. Segundo ele, o Selfie Tech terá serviços de lavanderia, passadoria de roupas, arrumação, limpeza das unidades e pequenos reparos de manutenção, além de itens tecnológicos como central de monitoramento 24 horas, cadastro por biometria de visitantes frequentes ou de prestadores de serviços e identificação audiovisual de pessoas não cadastradas.