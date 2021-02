Casa-bolha que pode ser transportada do campo para a praia é uma das atrações da mostra que começará no dia 2 de março Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 23/02/2021 18:29 | Atualizado 23/02/2021 18:34

Que tal se hospedar em uma casa-bolha em meio ao verde ou conhecer sugestões de espaços flexíveis, tendência despertada durante o isolamento social? Pois estas são algumas propostas da CasaCor Rio, que completa 30 anos. Por conta da pandemia, a edição deste ano será híbrida (presencial e virtual), com início em 2 de março. A versão digital terá novos formatos para explorar cada canto dos 38 ambientes, entre espaços, pátios e jardins, em um guia digital com vídeos interativos e tours 3D.



Já a versão presencial tem foco na experiência de visitar o palacete Brando Barbosa, no Jardim Botânico. As visitas devem ser pré-agendadas (https://casacorrj.byinti.com/), pois há limite de pessoas por ambiente. A arquitetura da casa principal, com amplos janelões e portas presentes em todos os cômodos, permitem uma ventilação cruzada para arejar os 23 espaços internos da residência de 2.500 metros quadrados. Enquanto nos jardins, outros 15 espaços de lazer convidam o público a passear pela extensa área verde. Participam dessa edição 57 profissionais da arquitetura, paisagismo e design de interiores que fizeram interferências modernas na arquitetura da propriedade.



Natureza dentro de casa e espaços flexíveis

A Sala Íntima do Hóspede é também saleta de estar, home-office e home-fitness Divulgação

Publicidade

Entre as tendências exploradas pelos profissionais está a valorização da natureza, com o verde cada vez mais presente nos apartamentos. Na mostra, essa necessidade aparece até nos banheiros. Já nos jardins externos, o público terá a oportunidade de conhecer o Jardim Secreto (Diego Raposo e Manuela Simas), que convida o público a se hospedar numa bolha em meio ao verde. Os espaços flexíveis e multifuncionais também ganham destaque. Afinal, de uma hora para outra a sala ou o quarto funcionaram ora como home-office, ora como canto de estudo ou de entretenimento. A mostra CasaCor Rio vai até o dia 25 de abril.