Canal tem como objetivo facilitar a comunicação com porteiros, síndicos, administradores e moradores Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 22/02/2021 20:30 | Atualizado 22/02/2021 20:33

Para facilitar a comunicação com porteiros, síndicos, administradores e moradores, a thyssenkrupp Elevadores lança um canal de atendimento ao cliente via WhatsApp. Enviando uma mensagem para o número (51) 9977- 9006, é possível solicitar, por exemplo, a visita de um técnico. O cliente será atendido por um robô que segue um script de perguntas até chegar ao que ele realmente deseja. A informação gerada vai direto para a equipe da Central de Atendimento, que localiza qual técnico vai atender aquela demanda, levando em consideração o tempo de deslocamento, entre outros fatores. "O atendimento pelo WhatsApp é pioneiro na área de manutenção de elevadores e proporciona uma experiência digital simples e rápida, a partir de uma ferramenta já bastante difundida entre os brasileiros. O canal pode ser usado para a abertura de um chamado de manutenção corretiva, ampliando a comunicação que já é feita via call center ou pelo nosso aplicativo Seu Elevador", explica Helder Canelas, Head de Serviços da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.



Lojas de conveniência nos condomínios

Franquia foi criada na pandemia para atender os clientes menos dispostos a sair de casa Divulgação

Publicidade

As lojas de conveniência ganharam espaço nos condomínios, tendência impulsionada pelos novos hábitos de consumo pós-pandemia. Segundo levantamento feito pela consultoria britânica Ascential Retail, as vendas deste nicho de mercado no mundo em 2020 registraram o 3º maior crescimento entre as categorias do varejo (7,4%). Esses estabelecimentos 24 horas também têm conquistado espaço no mercado brasileiro. A franquia Mercadino, por exemplo, foi criada durante o período de isolamento social para atender os clientes menos dispostos a sair de casa para fazer compras. Entre os produtos do mix estão itens para higiene, além de alimentos como pipoca de micro-ondas, açúcar, adoçante, sal, óleo, arroz, feijão, biscoitos, e café em pó.