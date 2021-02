Evento vai abordar indicadores sobre compra, venda, locação e condomínios em todas as regiões do Rio Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 18/02/2021 21:23

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai divulgar no dia 23, a partir das 17h, o Panorama do Mercado Imobiliário 2020. O evento será online e vai abordar os principais indicadores sobre compra, venda, locação e condomínios em todas as regiões da cidade do Rio. O encontro trará dados relevantes sobre os últimos meses e contará com palestrantes que vão debater, entre outros temas, as perspectivas e os lançamentos para o setor. Para participar, basta se inscrever no canal do Secovi Rio no Youtube (https://www.youtube.com/user/secovirio). Confira a programação:



– Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio, apresentando as perspectivas para o mercado imobiliário carioca.



– Claudio Hermolin, presidente da Ademi-RJ ((Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário). Tema: lançamentos na cidade.



– Giancarlo Nicastro, CEO da SiiLA Brasil. Tema: imóveis corporativos.



– Cláudio Martins Ribeiro de Jesus – Superintendente da Caixa.



Aluguel em queda no Rio

O valor médio do aluguel residencial por metro quadrado no Rio de Janeiro apresentou queda de 3,66%, no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com pesquisa do QuintoAndar. O índice leva em consideração os preços usados em contratos fechados, apontando, inclusive, a distância entre as médias de preços dos anúncios e os realmente utilizados nos aluguéis. No Rio de Janeiro, a diferença foi de 14,18% no primeiro mês do ano.



A maior alta de aluguel por metro quadrado foi na Taquara, seguido por Leblon e Recreio. Já as maiores retrações vieram de Santa Tereza, Lagoa e Laranjeiras. Na lista de mais caros da cidade, aparecem Ipanema, Leblon e Flamengo. Segundo a pesquisa, os imóveis de até um quarto tiveram baixa de 0,62% no preço médio de aluguel por metro quadrado, enquanto unidades maiores, de dois e três, quartos tiveram alta de 0,64% e 0,34% em relação a dezembro.