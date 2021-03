Linha de crédito da Caixa com rendimentos da poupança conta com orçamento de R$ 30 bilhões Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 01/03/2021 18:31

Começa a valer a partir de hoje a nova linha de crédito imobiliário da Caixa que utiliza juros variáveis conforme rendimento da caderneta e de acordo com o perfil do cliente. As taxas efetivas partem de 3,35% ao ano, somados à remuneração adicional da poupança: 70% da Selic (Taxa Básica de Juros), quando esta for igual ou menor a 8,5% ao ano, ou 6,17% ao ano, quando a Selic superar 8,5% ao ano. O saldo devedor do financiamento é atualizado mensalmente pela TR (Taxa Referencial). Segundo a Caixa, com a nova linha o banco apresenta a melhor condição de financiamento disponível no mercado: menor taxa, hoje a partir de 4,75% ao ano, e maior prazo, com até 35 anos para pagamento. Atualmente, a instituição oferece quatro opções de crédito imobiliário com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), para aquisição de imóvel novo, usado, construção e reforma. O orçamento para a linha é de R$ 30 bilhões e pode subir de acordo com a demanda.

Portabilidade da casa própria também é permitida

Publicidade

Quem planeja trocar uma dívida da casa própria mais cara por uma menor, pode aproveitar a nova linha de crédito Poupança Caixa. Isso significa que clientes de outros bancos podem solicitar a famosa portabilidade para a instituição. Também a partir de hoje, é possível fazer simulações no site www.caixa.gov.br ou no APP Habitação Caixa e, caso decidam pela contratação, podem seguir pelo próprio aplicativo. Outras opções são as agências e os correspondentes do banco.