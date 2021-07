Lançamento em Vargem Grande que contribuiu para a alta de 200% no VGV (Valor Geral de Vendas) da Vitale - Divulgação

Publicado 28/07/2021 19:22

As vendas de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela permanecem aquecidas este ano, reflexo do movimento registrado no início da pandemia que despertou a necessidade por moradias mais modernas, em condomínios com infraestrutura de lazer e segurança, além de áreas verdes. Para se ter ideia, balanço da Vitale Construtora indica que o VGV (Valor Geral de Vendas) cresceu mais de 200% neste primeiro semestre na comparação com o mesmo período de 2020. Já em números de unidades, o salto foi de 300%.



Para Philippe Martin, gerente Comercial da empresa, a facilidade do crédito imobiliário e as taxas de juros competitivas também acentuaram a procura. "Atualmente, temos três projetos pelo programa Casa Verde e Amarela sendo comercializados com excelentes resultados. São eles: a segunda fase do Vitale Eco em Vargem Grande, com 110 unidades, entre casas, apartamentos e unidades garden, além de mais de seis mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre, com opções para todos da família; o Vitale Easy, no Campinho, e o Vitale Rise, no Encantado", conta Martin.



O executivo diz ainda que, em outubro, será lançado um empreendimento de 180 unidades em Irajá, com valores a partir de R$ 190 mil e subsídios (descontos) que podem chegar a R$ 29 mil. Isso significa que quanto menor a renda maior será o abatimento no preço do imóvel concedido pelo programa habitacional.

Reformas e terrenos em alta

Outros nichos que também registram momento favorável são os de reformas e de terrenos. Segundo dados da Archademy, market network de Arquitetura e Design de Interiores, mais de 85% dos escritórios brasileiros do segmento geraram propostas no período de isolamento social. "As demandas se concentraram em pedidos para adaptar os ambientes à nova realidade em consequência dos reflexos da pandemia, seja para a criação de um espaço para home office, de convivência para família ou para crianças", explica o CEO Raphael Tristão.



No caso da venda de terrenos, na InstaCasa, plataforma que permite aos compradores visualizarem projetos de arquitetura em realidade aumentada, a ferramenta foi determinante na comercialização de dezenas de loteamentos lançados durante a pandemia. Entre eles estão a venda de 400 lotes em apenas três horas do Vilas do Mirante, da loteadora Perplan, em Ribeirão Preto, além da comercialização de 80% dos terrenos do Reserva Araçari, da loteadora Moura Leite em Araçariguama, em apenas um final de semana.



Ciente dessa demanda, a plataforma planeja investir R$ 5 milhões em desenvolvimento de tecnologia até 2022, aprimorando os recursos de realidades aumentada e virtual, permitindo ao interessado visualizar como será a futura casa.