Residencial com 440 unidades tem lazer completo, segurança e fica a 15 minutos do centro de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 20/07/2021 17:20

As construtoras do segmento econômico pisam no acelerador com lançamentos que oferecem lazer completo e segurança, além de condições diferenciadas para o fechamento do negócio. A CAC Engenharia, por exemplo, espera chegar até dezembro com 8.500 imóveis lançados pelo programa Casa Verde e Amarela, distribuídos nas três praças em que atua (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais). As unidades têm valores a partir de R$ 127.900. Com isso, a previsão é alcançar um crescimento de 62% no VGV (Valor Geral de Vendas) em relação ao resultado de 2020.



Para Cristiano Coluccini, CEO da construtora, o segredo da boa venda está em atender às duas frentes da negociação: o cliente e o corretor. "No caso do interessado, oferecemos produtos diferenciados, preço justo e a possibilidade de fechar a compra 100% online. Além disso, montamos um pacote de facilidades que inclui descontos, documentação grátis e entrada facilitada. São condições que fazem a diferença para o cliente do segmento econômico e dão um estímulo às vendas", diz Coluccini.



Já no caso do corretor, o executivo conta que a empresa investe em campanhas para motivar as equipes de vendas. "Na convenção nacional que fizemos recentemente entregamos R$ 170 mil em prêmios referentes ao resultado do ano passado. E para 2021, este valor poderá chegar a R$ 300 mil, incluindo premiações em dinheiro, final de semana em pousada, notebook, Iphone, cursos e anuidade no Creci. E se ultrapassarmos a meta, sortearemos um apartamento. É uma forma de agradecer aos profissionais que confiam na nossa marca", destaca Coluccini.

Estabilidade no valor do metro quadrado residencial

O valor do metro quadrado residencial ofertado para venda na cidade fechou o mês de julho em R$ 8.892, contra R$ 8.862 registrados no mesmo período de 2020. Em junho deste ano, o preço foi de R$ 8.888, o que mostra certa estabilidade. Segundo o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), até o momento há 104.745 imóveis disponíveis para negociação residencial. O estudo mostra ainda que preço do metro quadrado subiu no último mês nas Zonas Sul, Central e Oeste.



Em relação aos imóveis para locação, em julho o valor do metro quadrado está em R$ 30,56, contra R$ 29,92 registrados na mesma época de 2020. O mercado de locação residencial na Zona Central da cidade, que vinha apresentando variação negativa nos últimos quatro meses, teve aumento de 2,77% no valor do metro quadrado para aluguel. Já a Barra, teve queda de 1,15% em julho.