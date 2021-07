A compra é 100% online e pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros - Freepik

Publicado 20/07/2021 09:39

O Banco do Brasil (BB) está com 2.300 imóveis para aquisição tanto por leilão quanto por venda direta (quando o bem já foi leiloado, mas não foi arrematado) disponíveis até o final do mês no site Seu Imóvel BB, parceria da instituição com o outlet de imóveis Resale. Com descontos que podem chegar a 70%, é possível encontrar ofertas que vão de R$ 14.274 a R$ 6.733.918.



As unidades estão quitadas e não têm dívidas a cargo do adquirente. Elas podem ser compradas à vista, com mais 3% de desconto em cima do valor ofertado, ou parceladas em até 12 vezes sem juros. As vendas são 100% online em seuimovelbb.com.br. Vale lembrar que neste tipo de negociação a propriedade pode estar ocupada, o que significa que a despesa para retirar o ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é de quem está arrematando o bem.

Passeios para atender moradores nas férias

Com a chegada das férias escolares, a Cipa fechou parceria com a Rio EcoEsporte, empresa que realiza uma série de atividades em pontos turísticos do Rio de Janeiro, para oferecer passeios ao ar livre, trilhas e até canoagem. Bruno Queiroz, gerente de Novos Negócios da Cipa, conta que os projetos são modulados de acordo com as necessidades de cada condomínio, além de seguir os protocolos de segurança. “O Rio é uma cidade turística e oferece uma série de espaços que podem e devem ser mais aproveitados pelos cariocas. O que criamos foi uma facilidade para que o condômino possa ter acesso a esta experiência de forma mais segura, confortável e a um custo acessível”, conta Queiroz.