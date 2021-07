Espaço de lazer de residencial pronto para morar na Tijuca - Divulgação

Publicado 15/07/2021 17:42

A Tijuca é o bairro mais requisitado por quem deseja comprar um imóvel, de acordo com estudo encomendado pela coluna ao Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). De janeiro a junho, foram realizadas 982 vendas de imóveis residenciais na região. Em seguida aparecem Ilha do Governador, com 473, e Vila Isabel com 387. “A Tijuca é muito bem localizada, oferecendo mobilidade, serviços, comércios e escolas. A procura por imóveis no bairro cresceu bastante durante a pandemia, principalmente por causa das taxas do crédito imobiliário que estão muito atraentes. Entre os perfis estão pessoas buscando um apartamento maior em condomínios com mais infraestrutura”, analisa Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio.



A Fernandes Araujo é uma das empresas que investe na região. O Art’e Tijuca, pronto para morar, tem unidades a partir de R$ 459.900 e contam com financiamento bancário. Segundo Flavia Katz, gerente de Marketing da empresa, quem fechar negócio recebe um voucher decoração de R$ 1 mil. Além de segurança, o empreendimento oferece lazer com piscinas adulto e infantil, espaços corpo e crossfit, beauty center (salão de beleza exclusivo para receber profissionais com segurança), sauna, salão de festas e arte culinária, minicampo e churrasqueira, entre outros itens.

Confira abaixo o ranking dos 15 bairros mais procurados na Zona Norte:

Número de imóveis residenciais negociados na Zona Norte - De janeiro a junho de 2021Reprodução