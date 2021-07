Novo residencial terá imóveis de um, dois e três quartos, além de espaço de coworking no último andar - Freepi

Por Cristiane Campos

Publicado 08/07/2021 17:13

Mais um residencial chegará ao Porto Maravilha por meio da parceria entre a prefeitura e a Cury Construtora. O novo empreendimento ficará na esquina das ruas Cordeiro da Graça e Equador, no Santo Cristo, e terá mais de 700 unidades de um, dois e três quartos, além de um espaço de coworking com vista para a Baía de Guanabara no último andar.



O anúncio feito pelo prefeito Eduardo Paes reforça a iniciativa de consolidar a região como local de moradia, principalmente após a venda de todos os 470 imóveis do primeiro lançamento realizado no mês passado. “Aqui você tem uma área no centro da metrópole com toda a infraestrutura do mundo, que tem escola, hospital, posto de saúde, transporte público abundante e de qualidade na porta. A cidade tem que comemorar isso”, comenta Paes.



A Cury comprou por R$ 15 milhões o terreno, de 7.175 metros quadrados, do fundo de investimento da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), empresa pública do município. Além disso, a construtora desembolsou R$ 21 milhões na aquisição de Certificados do Potencial Adicional de Construção (Cepacs). “É uma realidade que chegou para ficar. Acreditamos muito no potencial da região, com mobilidade, lazer e comodidade para seus futuros moradores. Por isso é um prazer anunciar que seremos responsáveis também pelo desenvolvimento do segundo empreendimento residencial do Porto Maravilha”, ressalta Leonardo Mesquita, presidente Comercial da construtora.

Expansão para Niterói

A Apsa, que completa 90 anos este mês, está lançando a sua primeira unidade-conceito em Icaraí voltada para administração de condomínios. É a primeira a ser aberta desde o início da pandemia e chega com a proposta de oferecer a melhor experiência para o cliente que ainda precisa estar com os especialistas imobiliários, mas com toda segurança necessária para o momento. Estão sendo investidos mais de R$ 2 milhões na expansão que, até o final do ano, ainda contará com pelo menos mais quatro unidades em cidades do Sudeste e Nordeste.



A meta é captar 150 condomínios até dezembro e se tornar a maior administradora da cidade já em 2022. Hoje a Apsa tem mais de três mil condomínios sob gestão. "Nosso público é muito eclético e oferecer multicanais é o que faz diferença. Temos tudo o que o cliente precisa para facilitar o dia a dia, seja numa loja, escritório ou aplicativo. Voltamos a abrir mais lojas físicas e criamos novas facilidades no site e no aplicativo”, explica Fernando Schneider, diretor superintendente da empresa.