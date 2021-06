Doações serão destinadas à instituição beneficente "Ação Social Recreio", que atua desde 2015 com projetos sociais - Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 30/06/2021 09:57

Nestes dias mais frios, que tal fazer uma boa ação doando agasalhos e cobertores a quem mais precisa? Nesta corrente de solidariedade, o Grupo Patrimar está promovendo uma campanha para recolher doações para a instituição beneficente "Ação Social Recreio", que atua desde 2015 com projetos sociais. "O momento é delicado, mas se cada um fizer a sua parte, juntos podemos fazer a diferença. Peço que quem puder, ajude", diz Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.



Os agasalhos e cobertores podem ser entregues até hoje em três estandes de vendas da empresa: Reserva Mirataia (Rua Mirataia, 245 - Pechincha), Villaggio Verona e Villaggio Florença (Avenida Padre Guilherme Decaminado, 2.021 - Santa Cruz) e Novolar Vargem Grande (Avenida das Américas, 18.800 - Recreio dos Bandeirantes).

Interfone é o vilão dos condomínios

O interfone é o principal motivo de reclamações nos condomínios do Rio de Janeiro, segundo pesquisa da plataforma TownSq feita com 2.200 unidades residenciais e comerciais. Em seguida, estão as queixas sobre uso da academia, vazamento, ar-condicionado e elevador.



Outro dado do levantamento aponta que, entre janeiro e maio, as circulares eletrônicas emitidas pelos administradores tiveram alta de 124%. As notificações recebidas pelos moradores por meio do smartphone e e-mail diminuem a necessidade de circular pelas áreas comuns para ter acesso aos avisos, o que otimiza a comunicação e torna mais fácil realizar votações, enviar informações e solicitar serviços.



"A praticidade da tecnologia encurtou o caminho para solicitar soluções aos gestores, o que mostra que essa adesão vai gradativamente melhorar a experiência em condomínio", explica Denys Hupel, CMO da TownSq. Já os chamados para os síndicos feitos por meio da plataforma cresceram 76% nos cinco primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período de 2020.