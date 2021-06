Aumento da Selic não prejudica o mercado imobiliário, afirma a Abrainc - Freepik

Aumento da Selic não prejudica o mercado imobiliário, afirma a Abrainc

Por Cristiane Campos

Publicado 21/06/2021 19:07

Mesmo com a elevação da Selic (taxa básica de juros) de 3,5% para 4,25% ao ano, os juros do financiamento imobiliário seguem em patamares baixos e o setor se mantém atrativo tanto para investidores quanto para os interessados na compra da casa própria. A afirmação é da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).



Aliada a isso, a associação ressalta que há uma expectativa de recuperação do PIB (Produto Interno Bruto) que traz mais confiança, fortalece os diversos setores econômicos e contribui para o crescimento do emprego e da renda no Brasil. O presidente da Abrainc, Luiz França, complementa ainda que o ambiente de negócios continua propício com grande atratividade para investimentos em imóveis em comparação com as aplicações financeiras tradicionais.

Oportunidades de trabalho

A Juntos Somos Mais, startup detentora do maior ecossistema do setor de construção civil do Brasil e que tem como sócias Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, está recrutando em seu Linkedin 22 profissionais para atuar na área de Tecnologia da Informação e Serviços. A empresa procura candidatos aptos a fortalecer e desenvolver suas operações digitais. Os interessados podem se candidatar na página da empresa, acessando o link www.linkedin.com/company/juntos-somos-mais.