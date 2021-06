Cliente poderá escolher o imóvel, fazer a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes do banco via chat - Freepik

Cliente poderá escolher o imóvel, fazer a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes do banco via chatFreepik

Por Cristiane Campos

Publicado 22/06/2021 20:16

O Feirão Digital Caixa da Casa Própria terá início nesta sexta, dia 25, com a oferta de 180 mil unidades em todo o país e a participação de mais de 600 construtoras. Estarão disponíveis também mais de seis mil imóveis do banco com condições especiais de financiamento. Neste caso, são as unidades que foram retomadas pelo banco por falta de pagamento e, na maioria dos casos, está ocupada. Ou seja, a desocupação será feita por quem adquirir o imóvel. Segundo a instituição, o cliente poderá escolher o bem, realizar a simulação do crédito imobiliário e ser atendido por correspondentes do banco via chat. O feirão vai até o dia 4 de julho em caixa.gov.br/feirao (disponível a partir do dia 25).



Para ajudar na tomada de decisão, a coluna vai trazer durante a semana algumas oportunidades no Rio de Janeiro. Além disso, é importante estar bem informado para fazer um bom negócio. Por isso, reunimos algumas dicas do advogado Leandro Sender para quem deseja comprar um imóvel, principalmente na planta. “A primeira delas é avaliar a capacidade financeira para não assumir o compromisso com parcelas que não poderá honrar. O ideal é comprometer até 30% da renda familiar. Além disso, é fundamental pesquisar o histórico da incorporadora para não ser surpreendido com atraso na obra ou eventual falência”, alerta Sender. Confira outras orientações:



- Exija cópia do memorial de incorporação. Sem este documento, a empresa não poderá comercializar as unidades.



- Jamais pague o sinal antes de assinar o documento de venda.



- Verifique no contrato a data de previsão para conclusão das obras, percentual de juros e o índice de correção monetária aplicados sobre as parcelas.



- Leia atentamente o quadro resumo da promessa de compra e venda. Vale lembrar que, em razão da Lei 13.786/18 (Lei do Distrato), passou a ser obrigatório constar ali todas as consequências da rescisão ou distrato, com destaque para as penalidades aplicáveis e prazos para devolução dos valores aos adquirentes.



- A certidão de Ônus Reais atualizada é muito importante para verificar quem é o proprietário do imóvel. Vale lembrar que o dono é a pessoa que registra o bem.

Encontro virtual discute as novas tendências do setor

A BIB-Rio (Bolsa de Imóveis) promove até amanhã o seu 3º congresso, em formato online, e com a participação de especialistas que discutem as novas tendências para o setor. Entre os assuntos estão Novas Práticas e Experiências nas Redes Imobiliárias e Projeto de Lei do Despejo Extrajudicial. As transmissões acontecem das 9h30 às 12h, em www.youtube.com/watch?v=oyQHltngZhY.