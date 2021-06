A vista do imóvel é importante na decisão de compra para 30% dos entrevistados - Freepik

A vista do imóvel é importante na decisão de compra para 30% dos entrevistadosFreepik

Por Cristiane Campos

Publicado 17/06/2021 19:02

A localização é um dos pontos principais de quem pretende comprar um imóvel. Esse reflexo pode ser visto em pesquisa da Loft, startup que facilita a compra de apartamentos por meio de uma experiência digital, com preços e informações verificados, que fez um recorte mostrando as preferências de quem deseja adquirir um novo lar na Barra da Tijuca. O local foi apontado como fator decisivo para mais de 70% dos entrevistados. Em segundo lugar, está a varanda integrada, ambiente bastante utilizado durante o isolamento social, com 60%. Já a vista foi citada por cerca de 30% dos entrevistados.



Para mapear as preferências dos potenciais clientes que pesquisam apartamentos na região, a Loft ouviu 500 pessoas que pretendem fechar negócio nos próximos dois anos ou que compraram na última década no bairro - e têm a intenção de vendê-lo. Foram coletados e analisados também dados de mais de quatro mil publicações em redes sociais. “Como são pessoas em busca de mais conforto, um espaço amplo para a cozinha e um closet também são detalhes importantes e que fazem a diferença na hora da escolha”, afirma Bruno Raposo, diretor Geral de Operações da Loft.



O estudo relacionou outros destaques, entre eles mais espaço para a família, além de comodidade e segurança, características comuns dos condomínios da Barra, geralmente com amplas áreas com piscinas, academias e churrasqueiras, além de muito verde.

Imóveis mais amplos

Em relação ao perfil dos apartamentos procurados na Barra, o levantamento da Loft identificou interesse maior por imóveis amplos, acima de 100 metros quadrados, com três quartos e duas vagas de garagem em média. O valor que as pessoas estão dispostas a investir supera a casa de R$ 1 milhão para quase a metade dos entrevistados. “É um público maduro que tem família já formada ou que pretende ter filhos. São pessoas que, em geral, já compraram um imóvel anteriormente e sabem bem o que querem”, analisa Raposo.



Bairros planejados se destacam

Bairro planejado Ilha Pura, na Barra da Tijuca, oferece infraestrutura completa de lazer, segurança e áreas ao ar livre Divulgação

A Carvalho Hosken, desenvolvedora de bairros planejados na Barra como a Ilha Pura e a Península, confirma estas tendências. As vendas deram um salto em 2020 com a experiência do isolamento social e continuam aquecidas este ano, atraindo pessoas da própria Barra e, em especial, de outros bairros, principalmente da Zona Sul. “Os nossos projetos, com áreas superiores a 500 mil metros quadrados, grandes praças, segurança 24 horas, transporte próprio e uma completa infraestrutura de serviços faz com que a opção de moradia seja ímpar na região. Ao trazermos os aspectos aflorados durante a pandemia, estes atributos ganham especial valor”, comenta Ricardo Corrêa, assessor de Marketing Institucional da Carvalho Hosken.