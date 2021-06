No espaço de vendas na Barra é possível conhecer o condomínio de lotes que terá infraestrutura completa de lazer - Divulgação

No espaço de vendas na Barra é possível conhecer o condomínio de lotes que terá infraestrutura completa de lazerDivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 14/06/2021 13:18

O mercado imobiliário tem encontrado várias maneiras de tornar a experiência do cliente ainda mais real, principalmente quando são projetos na planta ou loteamentos. A Start Investimentos, por exemplo, abriu na Barra da Tijuca o estande de vendas do Riviera do Recreio, loteamento que será lançado este mês no Recreio dos Bandeirantes. E para que o cliente tenha a sensação de estar no empreendimento, a empresa investiu em uma maquete no chão, permitindo que o interessado tenha a vivência de como será morar no local. “É uma forma de tornar o momento de compra mais assertivo e surpreendente. Importante ressaltar que as visitas seguem todos os protocolos de segurança que o momento exige”, conta Eric Labes, CEO da Start.



De acordo com o executivo, o Riviera do Recreio terá 830 terrenos legalizados, de 180 a 310 metros quadrados, em um condomínio com ampla estrutura de lazer e segurança. “Entre os destaques estão a área de lazer com um clube de 7 mil metros quadrados e várias opções para toda a família e o Pontal Beach Point, uma área VIP na praia que vem ao encontro desta necessidade por mais espaço e contato com o verde e o mar”, diz Labes. Os lotes têm valores a partir de R$ 393.300 e financiamento direto com a empresa em até 240 meses.



Conforme a coluna já abordou, o segmento de lotes está em alta, estimulado pela necessidade de ter uma casa mais adaptada ao novo jeito de morar que foi impulsionado pela pandemia. O presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), Manoel da Silveira Maia, concorda. “Esse fator influenciou o mercado de compra de terrenos para a construção de casas. Mas, especialmente na cidade do Rio, as grandes áreas estão cada vez mais escassos. A região que mais concentra esses terrenos ainda disponíveis está localizada na Zona Oeste, em bairros como Campo Grande e Recreio”, observa Maia.



Para quem está de olho em uma oportunidade, orienta o presidente do Creci-RJ, o principal cuidado é verificar se o terreno está legalizado e se não há impedimentos para a construção. “Nesse processo é fundamental a participação do corretor de imóveis para analisar a documentação do terreno e dos proprietários de forma completa para que se evite a compra de um lote que não esteja legalizado ou que apresente fatores que impossibilitem a negociação. Sem esse cuidado na análise documental pode haver prejuízos para quem está adquirindo o terreno. Destaco também que cada lote exige uma análise específica de viabilidade”, explica.

Crescimento de 300% na venda de lotes

A Pró Lotes também observou um aumento na procura por terrenos para a construção da moradia de acordo com o perfil de cada família. Segundo Marcelo Fróes, diretor da loteadora, a empresa registrou alta de 300% na venda de terrenos em todas as praças que atua (Itaboraí, Maricá, São Pedro da Aldeia e Vargem Pequena) e ainda antecipou o lançamento do Natura Residencial, em Vargem Pequena, por conta da grande demanda. "Os loteamentos são entregues com toda a infraestrutura de lazer pronta, o que é um grande diferencial para este modelo de negócios. Priorizamos piscinas, churrasqueiras, bicicletário, parques e outras áreas ao ar livre", diz Fróes.



De acordo com especialistas de mercado, os juros ainda mais acessíveis, o crédito farto e as facilidades para aquisição de um financiamento bancário ou direto com as construtoras impulsionam o setor e contribuem para a redução do déficit habitacional, que atingiu 5,876 milhões de moradias em 2019, com base em recente pesquisa da Fundação João Pinheiro. O indicador inclui domicílios precários, em coabitação e com elevado custo de aluguel.