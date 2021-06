Leilão online tem 1.300 oportunidades até o final do mês com valores que vão de R$ 24 mil a R$ 24 milhões - Divulgação

Leilão online tem 1.300 oportunidades até o final do mês com valores que vão de R$ 24 mil a R$ 24 milhõesDivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 15/06/2021 18:42

O Banco do Brasil (BB) está com novas oportunidades este mês para quem deseja comprar um imóvel via leilão ou venda direta (quando não é preciso dar lance). As vendas são 100% online, com descontos que chegam a 69%. Estão disponíveis 1.300 unidades com valores de R$ 24 mil a R$ 24 milhões. As oportunidades podem ser compradas à vista, com mais 3% de desconto, ou parceladas em até 12 vezes sem juros. Todas as propriedades estão quitadas e não têm dívidas a cargo do adquirente.



“Voltamos nossos esforços para facilitar ao máximo o processo para o comprador, criando um portal que oferece tudo na palma da mão, da escolha do imóvel até a finalização da escritura, com segurança, agilidade e compromisso", afirma Edson Chini, gerente executivo do BB.



Além da venda direta, o banco também realiza leilões virtuais intermediados pelos leiloeiros oficiais do BB. No caso do leilão, vale lembrar que a unidade pode estar ocupada, o que significa que a despesa para retirar o morador, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é de quem está arrematando o bem.



Para saber sobre mais sobre as ofertas, basta acessar o portal seuimovelbb.com.br, parceria da instituição financeira e da Resale, outlet de imóveis, e aplicar os filtros de acordo com o interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Lançamento em Guaratiba pelo Casa Verde e Amarela

Área de lazer de residencial em Pedra de Guaratiba pelo programa Casa Verde e AmarelaDivulgação

A MRV acaba de lançar mais um empreendimento em Guaratiba, na Zona Oeste. O Pedra de Guaratiba tem 500 unidades de dois quartos, além de infraestrutura completa e energia renovável nas áreas comuns. Já o lazer conta com salão de festas com copa, área gourmet, piscinas adulto e infantil com deck, vestiário, playground, pet place e bicicletário. Os imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela têm preços a partir de R$ 144 mil, entrada facilitada em até 60 vezes e financiamento pela Caixa com subsídios de até R$ 47mil. O Pedra de Guaratiba é o segundo empreendimento da MRV na região.