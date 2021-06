Residencial em Nova Iguaçu com lazer completo e segurança é uma das opções do Feirão Caixa - Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 23/06/2021 12:19

A coluna trouxe hoje oportunidades que a CAC Engenharia levará para o 1º Feirão Digital Caixa da Casa Própria que começará nesta sexta, dia 25 de junho, em www.caixa.gov.br/feirao. A empresa estará com 782 unidades pelo programa Casa Verde e Amarela localizadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com valores a partir de R$ 127.400 e parcelas iniciais de R$ 399. No Rio de Janeiro, as ofertas ficam em Nova Iguaçu, São Gonçalo e Belford Roxo. Já em Minas Gerais, será possível encontrar oportunidades em Uberaba, Contagem e Ponte Nova.



Segundo Cristiano Coluccini, CEO da CAC, as condições para o fechamento do negócio incluem descontos que vão de R$ 8 mil a R$ 10 mil, dependendo do residencial, entrada parcelada em até 60 vezes, além de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e registro grátis. "Estaremos com uma equipe de corretores disponível durante todo evento para tirar dúvidas e ajudar na negociação. Para uma experiência ainda mais assertiva, já que o feirão é 100% digital, o cliente poderá ter acesso ao tour virtual dos empreendimentos para conhecer melhor o seu futuro lar", conta Coluccini. O evento vai até o dia 4 de julho.



Desconto de 8% no pagamento à vista

Construtora levará para o evento digital 960 unidades de bairro planejado em Duque de Caxias - Divulgação

Publicidade

Já a Riviera Construtora estará com 960 unidades do Central Park Riviera, bairro planejado pelo programa Casa Verde e Amarela que a empresa está construindo em Duque de Caxias. De acordo com Jamille Dias, diretora de Vendas e de Marketing, o interessado que optar pelo pagamento à vista terá 8% de desconto. “Além disso, estaremos com outras condições especiais para estimular o fechamento do negócio. Vale lembrar que o momento é bastante favorável para a aquisição do imóvel, pois as taxas de juros estão muito atraentes”, afirma Jamille. Para que o cliente possa conhecer o Central Park Riviera, a construtora vai disponibilizar vídeos 360º do empreendimento.