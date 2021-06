No feirão, o interessado pode conseguir também subsídios para a compra do imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela - Freepik

No feirão, o interessado pode conseguir também subsídios para a compra do imóvel pelo programa Casa Verde e AmarelaFreepik

Por Cristiane Campos

Publicado 28/06/2021 10:39

No Feirão Digital Caixa da Casa Própria que começou na última sexta em caixa.gov.br/feirao, o interessado tem a possibilidade até de pagar via PIX se fechar negócio na Direcional Engenharia. A empresa participa do evento online com mais de duas mil unidades em bairros como Campo Grande, Guaratiba, Santa Cruz, Jacarepaguá, Vargem Grande e Pavuna, além de outras ofertas nos municípios de Itaboraí, Belford Roxo e São Gonçalo. Os imóveis têm valores a partir de R$ 117 mil.



Para estes empreendimentos, o cliente pode dar a entrada com cartões de crédito e débito, Pix, financiar em até 72 vezes o sinal, além de contar com o subsídio da Caixa, pois as unidades estão enquadradas no programa Casa Verde e Amarela, e ainda usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).



400 imóveis a partir de R$ 155 mil

Residencial em São Gonçalo conta com apartamentos de um e dois quartos, guarita e lazer completo - Divulgação

Residencial em São Gonçalo conta com apartamentos de um e dois quartos, guarita e lazer completoDivulgação

Publicidade

Já a Cury Construtora oferece cerca de 400 unidades em regiões como Niterói, São Gonçalo e Centro do Rio, além de bairros das zonas Norte, Oeste e Baixada Fluminense. Os imóveis custam a partir de R$ 155 mil e há a possibilidade de subsídios de até R$ 29 mil pelo programa Casa Verde e Amarela para alguns imóveis. Segundo a empresa, quem comprar durante o evento terá escritura grátis e descontos em diversas unidades.



Vale lembrar que a Cury vendeu em apenas quatro dias as 360 unidades do primeiro empreendimento residencial do Porto Maravilha. O condomínio, próximo à Rodoviária Novo Rio, terá três torres de 20 andares, com estúdios e apartamentos com ou sem suíte. Os apartamentos custam entre R$ 195 mil e R$ 400 mil.