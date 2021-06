No empreendimento em Teresópolis, o valor de R$ 180 mil vale tanto para os apartamentos quanto para as unidades gardens - Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 25/06/2021 08:50 | Atualizado 25/06/2021 09:03

A coluna vem mostrando durante a semana algumas ofertas que estarão disponíveis no Feirão Digital Caixa da Casa Própria que começa hoje em caixa.gov.br/feirao. Para quem deseja comprar um imóvel na Região Serrana, a Riooito Incorporações oferece o Cenário dos Pássaros, em Teresópolis. As unidades, entre apartamentos tipo e gardens (com quintal privativo), têm valores de R$ 180 mil. Segundo Mariliza Fontes Pereira, CEO da Riooito, a entrada poderá ser facilitada em até 24 vezes.



"O evento será uma grande oportunidade de trocar o aluguel pela casa própria, pois o momento continua muito favorável para aquisição. A grande vantagem de comprar uma unidade no Cenário dos Pássaros é fechar negócio e assinar imediatamente o contrato de financiamento com a Caixa, pois as obras já foram iniciadas", comenta Mariliza.



Apartamentos em Vargem Grande a partir de R$ 193 mil

Cliente com renda familiar de até seis salários mínimos terá a documentação gratuita para imóveis em Vargem Grande Divulgação

A Construtora Vitale também estará no evento digital da Caixa. Em Vargem Grande, a opção na planta é o Vitale Eco, com unidades a partir de R$ 193 mil. Neste caso, o cliente com renda familiar de até seis salários mínimos (R$ 6.600) terá a documentação custeada pela Vitale (registro e ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis). Entre os diferenciais do empreendimento que faz parte do programa Casa Verde e Amarela estão varandas em vidro, elevador em cada edifício e mais de seis mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre, com opções para todos da família, além de conveniências como lavanderia e coworking.



Já no Campinho (Zona Norte), o Vitale Easy, em construção, tem imóveis a partir de R$ 199 mil. “Os clientes poderão consultar online todas as informações dos empreendimentos, fazer simulações de financiamento e tirar as dúvidas diretamente com a Vitale e com os correspondentes Caixa Aqui via chat. Tudo em uma única plataforma”, afirma Eduardo Paiva, diretor da Vitale.