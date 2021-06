Imóveis são construídos pelo modelo de obra por administração e podem ter economia de até 30% na comparação com o crédito tradicional - Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 29/06/2021 17:48

A Barra da Tijuca é um dos bairros que vem se destacando no ranking de regiões mais procuradas para a compra de imóveis. Esse reflexo pode ser visto também no número de novos empreendimentos que estão sendo construídos na região. A JB Andrade Imóveis, por exemplo, está com sete obras em andamento no Jardim Oceânico, área nobre da Barra. Só na Avenida General Guedes da Fontoura há quatro empreendimentos em construção, todos 100% vendidos de janeiro a maio deste ano. Já no Recreio dos Bandeirantes, há um lançamento também 100% comercializado neste período. Os cinco somam mais de R$ 55 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas).



De acordo com José Batista de Andrade, diretor da empresa, a previsão é lançar até dezembro dois projetos no Jardim Oceânico, com 12 unidades cada, e um no Recreio com 10 imóveis. Todos os empreendimentos da empresa são pelo modelo de obra por administração. Segundo Andrade, os apartamentos construídos pela modalidade podem ter economia de até 30% na comparação com o modelo de financiamento tradicional. “Isso porque não há a figura do agente bancário. O cliente paga o bem durante a construção e, quando fica pronto, recebe as chaves e o imóvel está quitado. Ou seja, não há saldo devedor. O segmento tem atraído muita gente que está comprando o primeiro imóvel ou upgrade, além dos investidores que estão voltando ao mercado desde o ano passado”, comenta o diretor.

Prédio em Porto Alegre tem uma Ferrari em seu showroom

O céu parece não ser o limite para o segmento de alto padrão. Comercializado pela imobiliária One Imóveis de Luxo, o Cyrela by Pininfarina, em Porto Alegre (RS), reconhecido como um dos estúdios mais inovadores do mundo pelo design desenvolvido para marcas como a Ferrari, está em pré-lançamento, contando com apenas 23 unidades. Os valores dos imóveis começam em R$ 7,5 milhões e chegam a R$ 18 milhões. "Preparamos uma verdadeira imersão em nosso showroom. Além de contato com todos os elementos estéticos que traduzem o que é a grife Pininfarina, como obras de arte e até uma Ferrari de verdade, há a apresentação detalhada de todos os recursos do empreendimento", explica Cristiano Cruz, CEO da One Imóveis de Luxo.