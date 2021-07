Alta foi de 74,1% de janeiro a junho. É o melhor momento registrado desde 2013 para compra e venda de casas ou apartamentos - Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 06/07/2021 17:23 | Atualizado 06/07/2021 17:25

O mercado imobiliário continua dando provas de vem reagindo aos impactos da pandemia. Levantamento do Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai) aponta que, em junho, houve crescimento de 77,1% no número de negociações residenciais, na comparação com o mesmo período de do ano passado. Já nos seis primeiros meses, a alta foi de 74,1%, frente a 2020, sendo o melhor momento registrado desde 2013 para negociações de compra e venda de casas ou apartamentos. No ranking dos 15 bairros, o destaque ficou novamente para a Zona Oeste, com Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá entre os locais mais procurados. Os dados têm como base as guias de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) pagas na cidade.



O bom desempenho também foi observado nas unidades comerciais, sendo o melhor junho desde 2018, com aumento de 72,9%. Considerando o período de janeiro a junho, o mercado imobiliário comercial da cidade teve crescimento de 60,5% em relação ao ano passado. Entre os locais mais buscados para salas e lojas, o Centro apareceu novamente na liderança, superando pelo segundo mês consecutivo a Barra e o Recreio.

Plataforma de crédito imobiliário

A Sawala Imobiliária e a Kzas Krédito firmaram parceria para facilitar ainda mais o acesso ao crédito habitacional. A expectativa da primeira é superar a marca de R$ 400 milhões em vendas atingidas em 2020. Por meio de tecnologia, a Kzas Krédito permite a simulação do financiamento nos principais bancos com agilidade e segurança de dados, além de apresentar a melhor taxa de juros. Segundo a plataforma, o tempo consumido com a parte burocrática do processo é reduzido em até 23 dias. "A Sawala Imobiliária sempre inovou e investiu em tecnologia. Hoje, temos nosso processo de capacitação, vendas e contrato 100% digital. A parceria com a Kzas vem para consolidar este posicionamento, oferecendo uma plataforma online prática capaz de viabilizar a aprovação do crédito imobiliário através de qualquer smartphone", afirma Márcio Cardoso, CEO da Sawala.