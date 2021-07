Os contratos assinados virtualmente na Loft já chegam a 97% - Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 02/07/2021 16:46

A CredPago, que oferece locação sem fiador, agora faz parte do grupo Loft, startup que facilita a compra de apartamentos. A primeira tem mais de 123 mil contratos que resultam em cerca de R$ 40 bilhões em ativos sob gestão. A empresa tem 16 mil imobiliárias parceiras, 145 mil clientes finais e mais de 300 funcionários diretos que passarão agora a contar com os serviços da Loft.



A fusão faz parte do principal objetivo da startup que é estar presente em todos os momentos da vida de seus clientes. Dessa forma, as duas empresas unem forças. Com portfólios e serviços financeiros complementares, o engajamento com potenciais compradores começa mais cedo na busca pelo imóvel.



Quem compra um imóvel pela Loft tem experiência totalmente digital com visita virtual, visão 360º dos apartamentos, assinatura de documentos, além de contrato e escritura de forma online. Segundo a startup, 97% dos contratos assinados já são feitos eletronicamente. A plataforma tem atualmente mais de 15 mil apartamentos ativos à venda em São Paulo e no Rio de Janeiro, distribuídos por mais de 130 bairros nas duas cidades. A empresa gera mais de 18 mil oportunidades de trabalho e renda diretos e indiretos na construção civil.

Centro de Experiência em Duque de Caxias

Para oferecer uma vivência tecnológica aos futuros moradores de Duque de Caxias, a MRV, plataforma de soluções habitacionais, acaba de inaugurar o Centro de Experiência em seu plantão de vendas na Avenida Duque de Caxias, 31.



No espaço de 250 metros quadrados, o cliente pode visitar o apartamento decorado, por meio do uso dos óculos de realidade virtual, e conhecer em detalhes cada cômodo, antes da construção do empreendimento. O novo ambiente, 100% interativo, oferece tablets na entrada para que os visitantes possam realizar seus cadastros e escanear documentos para adquirir o imóvel.



O espaço também tem uma "materioteca" com os principais itens que são utilizados no acabamento padrão dos apartamentos, como tipos de pisos, louças e metais e as opções disponíveis para venda de kits para personalizar o apartamento.