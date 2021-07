Iniciativa na Península, bairro planejado da Carvalho Hosken na Barra, permite a compra do imóvel e do carro no mesmo lugar - Divulgação

Iniciativa na Península, bairro planejado da Carvalho Hosken na Barra, permite a compra do imóvel e do carro no mesmo lugarDivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 01/07/2021 15:03





De acordo com Yone, um lounge conceito com uma BMW está disponível no Península Open Mall até o dia 18 de julho. "Na compra dos dois, o cliente será contemplado com o BMW Service Inclusive, que cobre durante três anos manutenções e itens associados no período e quilometragem contratados", explica Yone. Além disso, segundo ela, até setembro o lounge terá uma programação a cada final de semana com lives e recreação para as crianças.



O Península Open Mall fica na Avenida Flamboyants da Península, 855, Barra da Tijuca. O BMW com motorista está disponível de segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 9h às 13h. O agendamento precisa ser feito com 48 horas de antecedência pelo e-mail Quem está de olho em um imóvel na Península, bairro planejado de alto padrão na Barra da Tijuca, poderá ter a oportunidade de comprar um dos apartamentos ou coberturas do local e ainda marcar um test drive para dirigir um dos carros mais famosos do mundo. Isso porque a Carvalho Hosken, empresa desenvolvedora do bairro, e a Autokraft BMW, a casa da BMW no Rio, fecharam parceria que permite a compra do imóvel e do carro no mesmo lugar. "A marca tem tudo a ver com a Península. Fizemos uma pesquisa com os moradores e o desejo de ter ou de trocar de BMW é muito forte", afirma Yone Beraldo, gerente de Marketing da Carvalho Hosken.De acordo com Yone, um lounge conceito com uma BMW está disponível no Península Open Mall até o dia 18 de julho. "Na compra dos dois, o cliente será contemplado com o BMW Service Inclusive, que cobre durante três anos manutenções e itens associados no período e quilometragem contratados", explica Yone. Além disso, segundo ela, até setembro o lounge terá uma programação a cada final de semana com lives e recreação para as crianças.O Península Open Mall fica na Avenida Flamboyants da Península, 855, Barra da Tijuca. O BMW com motorista está disponível de segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 9h às 13h. O agendamento precisa ser feito com 48 horas de antecedência pelo e-mail [email protected]

Software monitora obras em tempo real

Em uma obra existem vários procedimentos que precisam ser acompanhados. Para facilitar este trabalho, as equipes responsáveis por soluções de fachadas leves compostas por produtos das marcas Quartzolit, Brasilit, Placo e Isover (todas do Grupo Saint-Gobain) têm trocado as anotações manuais pelo uso do software Autodesk BIM 360. A ferramenta digital, selecionada com a consultoria da AX4B, reduz em mais de 50% o tempo gasto no monitoramento das atividades, além de gerenciar o fluxo de produção, diminuir riscos de projetos parados e auxiliar no cumprimento de prazos de entregas. A solução é destinada, principalmente, às obras de médio e grande porte. Sua funcionalidade auxilia desde projetos para residências até aeroportos. Gafisa e Impacto Engenharia são exemplos de empresas que já estão utilizando a nova ferramenta para monitorar suas construções.



"Antes, com os relatórios manuais, levávamos mais tempo para gerenciar os projetos porque era necessário um período maior entre a vistoria e a entrada de informações no sistema", explica Vitor Miranda, consultor técnico da Saint-Gobain. O software também identifica os profissionais responsáveis pelas etapas da obra e gera alertas de acordo com as fases das atividades.