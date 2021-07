Empresa levará colchões, travesseiros e lençóis, entre outros produtos para serem vendidos ao vivo na live - Freepik

Empresa levará colchões, travesseiros e lençóis, entre outros produtos para serem vendidos ao vivo na liveFreepik

Por Cristiane Campos

Publicado 05/07/2021 20:20

Já pensou em experimentar colchões sem sair de casa? Pois esta é a proposta da startup Zissou, de produtos de sono. A empresa vai promover no dia 7, às 19h, via plataforma Mimo Li Sales, um evento em parceria com a startup R2U, que permitirá ao consumidor "transportar" o colchão para dentro do lar. De acordo com o cofundador da Zissou, Ilan Vasserman, a ideia é proporcionar uma experiência visual para despertar o lado sensorial dos consumidores. "Como nascemos no universo digital, estamos sempre atentos ao que acontece no mundo. E observamos o comportamento dos consumidores asiáticos, que cada vez mais estão usando esse formato de compras", afirma Vasserman.



A empresa levará colchões, travesseiros e lençóis, entre outros produtos para serem vendidos ao vivo por meio da tela de um computador, smartphone ou tablet. O evento poderá ser acompanhando em live.mimo.com.br.

Imóveis com descontos de até 47,8%

A Frazão Leilões vai promover no próximo dia 19 um leilão com 13 imóveis do banco Santander, localizados no Rio, São Gonçalo e Itaboraí. Com descontos que podem chegar a 47,8%, as ofertas poderão ser pagas à vista ou financiadas em até 420 meses com taxa de 6,99% ao ano e entrada a partir de 20% do valor de arrematação. As unidades, em sua grande maioria, já estão desocupadas e prontas para entrar. Os interessados em participar do leilão pela internet, que terá início às 11h, devem acessar frazaoleiloes.com.br.



No Rio, há oito salas comerciais, das quais sete estão desocupadas, distribuídas entre o Centro, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Del Castilho, Taquara e Ilha do Governador com lances a partir de R$ 58.440. Outra oportunidade é um apartamento no Condomínio Village Caribe II, na Praça Seca, que está com oferta a partir de R$ 291 mil. Em São Gonçalo e Itaboraí, há salas comerciais com lance inicial de R$ 61 mil.