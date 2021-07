Todo processo, que inclui seleção e admissão de candidatos, será feito 100% remoto - Freepik

Todo processo, que inclui seleção e admissão de candidatos, será feito 100% remotoFreepik

Por Cristiane Campos

Publicado 07/07/2021 22:13

A coluna trouxe hoje uma dica para quem deseja trabalhar no mercado imobiliário. O ZAP+, unidade de negócios da OLX Brasil dedicada ao segmento, está com processo seletivo para 65 vagas. As oportunidades são para diferentes áreas da empresa, incluindo Operações, Marketing, Relacionamento e Experiência, Planejamento Comercial, Desenvolvimento de Novos Produtos e Inteligência de Dados.



São 24 vagas para o setor corporativo e 41 para posições em Tecnologia. Estas últimas serão 100% home office, mesmo após a pandemia, abrindo possibilidade para quem mora fora do Rio de Janeiro e São Paulo, cidades onde ficam os escritórios da empresa. Segundo o ZAP+, os processos de seleção, admissão e integração são feitos por reuniões virtuais. Os contratados começam o trabalho em formato 100% remoto e recebem todos os equipamentos necessários para a função em casa, além de suporte técnico online. Inscrições em careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil.



Fim de semana em hotel na Barra

Decorado de empreendimento na Vila da Penha que faz parte da campanha para os corretoresDivulgação

Para incentivar ainda mais os corretores de imóveis e aumentar as vendas, a Avanço Realizações Imobiliárias lança campanha que vai premiar com diárias em hotel de alto luxo, na Praia da Barra, os profissionais que mais se destacarem na comercialização de seus produtos até o dia 16 de julho. A premiação dá direito a um acompanhante, além de voucher para utilizar em um dos três restaurantes do hotel durante a estadia. Tudo custeado pela construtora. Além disso, a Avanço investiu em um canal no Instagram, voltado para os corretores, chamado Avanço Mais. A ferramenta tem como objetivo tornar a relação ainda mais próxima e ágil.



A empresa está com condições especiais de pagamento para quem adquirir unidades que já estão prontas ou em construção em bairros como Cachambi, Olaria, Irajá, Vista Alegre e Vila da Penha. Os apartamentos a partir de um quarto, em condomínios com segurança e lazer completo, têm preços a partir de R$ 277 mil. A entrada é de apenas 10%, com financiamento em até 35 anos, podendo usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o carro na negociação.