A manta casal Fleece Premium azul marinho, além de decorar e aquecer, está custando R$ 39,90 até o dia 2 de agosto - Divulgação

C Cristiane Campos

Publicado 13/07/2021 17:24

Que tal aproveitar o clima de inverno para deixar a casa mais quentinha e decorada? Ou ainda iniciar aquela tão sonhada reforma? Para ajudar na empreitada, a coluna reuniu algumas opções de produtos para vestir ou repaginar os ambientes pagando menos. Na Riachuelo, por exemplo, a manta casal baixou de R$ 59,90 para R$ 39,90. O jogo de cama Queen que, antes custava R$ 89,90, agora está por R$ 55,90. Outra opção é o kit de banho com duas peças da Buddemeyer que estava R$ 79,90 e que sai por R$ 69,90. A promoção é válida até o dia 2 de agosto.



Na Amoedo, a campanha de inverno é voltada para aquecedores, misturadores de água e chuveiros elétricos. Até o dia 15 é possível adquirir a ducha Loren Shower multitemperatura 127v /550 w branca Lorenzetti (de R$ 108,90 para R$ 89,90) ou o aquecedor KA3APO 7 litros GN Kobe (de R$ 599,90 para R$ 499,90). Os produtos podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros nas lojas (parcela mínima de R$ 100) e no site (mínima de R$ 30).



Já a Construmais oferece ofertas toda semana para os interessados em reformar a casa. Uma dica é o cimento Mauá Forte, indicado para todas as etapas da construção. O saco com 50kg está saindo por R$ 26,90. E para quem está de olho em porcelanatos, a empresa tem vários modelos da marca Delta (73 x 73 cm) que saem a partir de R$ 39,90 o metro quadrado no pagamento via Pix e R$ 42,90 no cartão. Quem optar pelo pagamento por cartão de crédito, é possível parcelar as compras em até 12 vezes sem juros nas lojas físicas (parcela mínima de R$ 50).

Compras de materiais de construção crescem 38%

E já que citamos as reformas, levantamento feito pela Visa Consulting & Analytics (VCA), consultoria da marca de cartões, identificou que o número de transações com credenciais da bandeira para a compra de materiais de construção cresceu 38% no primeiro trimestre em comparação a igual período de 2020. Além disso, houve aumento de quase 50% no valor das transações realizadas em lojas do segmento.



Segundo o estudo, o Sudeste (51,33%) apresentou o maior número de transações com Visa no segmento nos primeiros três meses do ano. Em seguida aparecem as regiões Sul (15%), Nordeste (15%), Centro-Oeste (11%) e Norte (6%).



Os dados apontam ainda que a maioria das compras de materiais de construção foi realizada de forma presencial, mas as transações online também se destacaram. No primeiro pico da pandemia (entre abril e maio), em 2020, houve crescimento de 74% dessas negociações, fator que trouxe reflexos positivos aos varejistas de construção que apostaram no e-commerce.