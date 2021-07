Crescimento das ações é mais um reflexo da pandemia que intensificou o isolamento social e a inadimplência - Freepik

Crescimento das ações é mais um reflexo da pandemia que intensificou o isolamento social e a inadimplênciaFreepik

C Cristiane Campos

Publicado 12/07/2021 18:20

As ações condominiais cresceram quase 300% neste semestre subindo de 1.045 para 4.143 na comparação com o mesmo período do ano passado. Para se ter ideia, de janeiro a junho de 2020 comparando com os seis primeiros meses de 2019 houve queda de 18,7%, ou seja, caindo de 1.285 em 2019 para 1.045 no ano passado. Analisando as regiões da cidade, o crescimento aconteceu em todas as 11 comarcas. Para o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), o avanço é mais um reflexo da pandemia, que intensificou o isolamento social dentro dos condomínios e a inadimplência.



Já a quantidade de ações locatícias em junho foi de 428 contra 328 do mesmo mês de 2020, aumento de 30,5%. Comparando de janeiro a junho deste ano, a alta foi de 24,8%. Em relação ao percentual de "despejo por falta de pagamento" sobre o total das notificações houve estabilidade de 68,2%. Em maio fechou com 67,9%. O estudo do Secovi Rio teve base nas informações apuradas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e foram analisadas pelo Centro de Pesquisa e Análise da Informação do sindicato (Cepai).

Mediação de conflitos