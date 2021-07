No conceito multifamiliar todos os moradores são apenas locatários e os imóveis pertencem a uma única empresa - Divulgação

C Cristiane Campos

Publicado 14/07/2021 13:22

O modelo de residenciais multifamiliares ou “multifamily” vem crescendo no Brasil. De acordo com pesquisa feita pela CBRE Brasil, prestadora de serviços comerciais e investimentos para o setor imobiliário, 55% dos entrevistados já investem no segmento e mais de 70% pretendem aderir nos próximos três anos. O estudo mostra ainda que o perfil do público investidor é composto por pessoas de renda mais elevada. Uma das empresas que atua neste nicho de mercado é a Housi, plataforma de moradia por assinatura.



Para quem ainda não conhece o conceito, trata-se de um empreendimento no qual todos os moradores são apenas locatários. Ou seja, em um condomínio, todos os imóveis pertencem a uma única empresa, que fica responsável por oferecer serviços, infraestrutura e praticidade para quem utiliza. A Housi, além de atuar como gestora para o público investidor, geralmente participa do processo de concepção das áreas comuns do residencial.



Para o CEO da plataforma, Alexandre Frankel, com o baixo rendimento de outras modalidades e o perfil volátil do mercado financeiro, direcionar recursos em imóveis é um jeito seguro e rentável de enfrentar a crise, já que, segundo ele, o setor de "multifamily" oferece retornos bastante atrativos. "Os ativos imobiliários são muito desejados, pois geram renda passiva para o investidor e maior segurança. Em vez de ter 2% no CDI do banco ou um baixo retorno em CDBs, na Housi, é possível ter uma renda média de 12% ao ano. No Brasil ainda há poucos players (exemplos no modelo), estamos mais uma vez à frente no mercado", conta Frankel.

Residencial com apenas quatro unidades no Jardim Botânico

Empreendimento no Jardim Botânico foi inspirado no clima da Serra - Divulgação

A Mozak lança este mês o Serena, residencial com apenas quatro apartamentos, um por andar, no Jardim Botânico. A unidade garden, por exemplo, terá quatro quartos, sendo duas suítes. Já as outras (duas tipos e uma cobertura dúplex) terão quatro suítes. “O projeto foi inspirado no clima da Serra e pensado para levar aconchego aos futuros moradores, por meio de materiais como madeiras, pedras e muito verde, uma demanda em alta”, explica Maria Carolina de Almeida, coordenadora de Marketing da construtora. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 15 milhões.